Steam propose deux jeux gratuits pendant une durée limitée pour aider à l’auto-isolation

En suivant la voie d’Epic Games, Steam a temporairement créé deux jeux, entre deux châteaux et Project Mercury, gratuits à ajouter à votre bibliothèque pendant la durée de l’offre. Ces jeux sont gratuits grâce aux développeurs et aux éditeurs qui souhaitent alléger le fardeau de ceux qui s’auto-isolent pendant cette pandémie, offrant un divertissement gratuit aux personnes en ligne.

Entre deux châteaux

Entre deux châteaux est un jeu de puzzle de stratégie simple, où vous êtes associé à un autre joueur ou à une IA pour travailler ensemble en tant que maîtres d’œuvre pour exécuter les ordres du roi fou. Gardez votre château équilibré et pensez à l’avenir dans ce jeu de stratégie de construction de puzzle basé sur le titre.

Projet Mercury

Project Mercury est un jeu d’action-aventure se déroulant dans une apocalypse cyberpunk sombre et néon, avec une sensation Contra intense. Il y a huit étapes de combats extraterrestres et de plates-formes de précision pour se battre.

Entre deux châteaux est disponible jusqu’au 30 mars à 11 h 00 PT, tandis que Project Mercury est disponible jusqu’au 8 avril 14 h 00 PT. Les deux jeux peuvent être ajoutés à votre bibliothèque de façon permanente pendant cette période et joués à tout moment après ces dates.

Pour plus de jeux gratuits à saisir cette semaine sur PC, consultez les jeux gratuits d’Epic Game cette semaine et les jeux gratuits de Steam cette semaine. Sur Xbox Games Pass, nous avons collaboré une liste des meilleurs jeux Xbox à jouer à partir de la bibliothèque Games Pass. Pour les membres PlayStation Plus, Uncharted: The Nathan Drake Collection et Dirt Rally 2.0 sont gratuits pour avril.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: des jeux Xbox One et Xbox 360 gratuits avec de l’or pour mars 2020 dévoilés

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.