Steam rend deux jeux gratuits car les éditeurs souhaitent faciliter l’auto-isolation

Steam a offert deux jeux gratuits grâce aux développeurs et aux éditeurs souhaitant faciliter l’auto-isolation.

Comme annoncé sur Steam, l’éditeur Daisu a choisi de rendre son jeu de réflexion stratégique Entre Deux Châteaux gratuit entre le 26 mars et le 30 mars.

“Ce sont des moments difficiles et sans précédent que nous vivons, et cela affecte toute la communauté des joueurs et l’industrie des jeux”, a déclaré l’équipe Daisu.

“Des villes entières du monde entier sont bloquées, les événements annulés, les systèmes de santé et économiques en crise, les lancements de jeux sont retardés. Tout le monde est touché.

“Chez Daisu, nous apportons les jeux de société que les gens aiment sur les plateformes numériques, en leur permettant de jouer plus fréquemment et sans limites, et en permettant aux nouveaux joueurs de connaître ces titres passionnants. Nous nous soucions profondément de nos fans, et nous savons que les communautés de jeux de société sont particulièrement touchés, car les rassemblements ne sont ni recommandés ni autorisés. “

Le deuxième jeu à gagner est le titre néon cyberpunk Project Mercury de Raxasoft. Il est gratuit jusqu’au 8 avril.

Plusieurs entreprises se sont mobilisées pour faire la différence lors de l’épidémie de coronavirus. Plus tôt cette semaine, Riot Games a fait don de 1,5 million de dollars pour aider les efforts de secours à Los Angeles. Le streamer professionnel Ninja et son épouse Jessica Blevins ont fait un don de 150 000 $.

Unity a rendu son contenu de didacticiel gratuit pour les trois prochains mois.