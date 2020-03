SteamWorld aura un nouvel opus, son développeur recherche des artistes

L’année courait 2013, quand le studio indépendant Image et forme a lancé son jeu: SteamWorld Dig, sans savoir qu’elle serait si bien reçue, tant par la critique que par le public, qu’elle finirait par devenir une franchise importante sur la scène du jeu vidéo indépendant. Actuellement, la saga a plusieurs versements: deux de la saga principale et une autre paire de spin-offs connue sous le nom de Heist y Quête, dans lequel le gameplay change complètement par rapport aux originaux.

Tous les titres SteamWorld peuvent être appréciés sur Nintendo Switch

Steamworld Il se caractérise par la présentation de jeux du genre metroidvania dans 2D. En eux nous visitons Tumbleton, une petite ville minière à l’ouest, dans chacun on incarne un habitant différent, dans le premier on contrôle Rouillé, tandis que dans le second, c’est au tour de Dorothy. Bien sûr, dans les deux, nous devons utiliser leurs compétences et outils miniers, pour creuser dans la mine située sous la ville, afin d’obtenir des ressources et des artefacts qui nous aident à nous améliorer, afin de terminer notre aventure. D’un autre côté, Steamworld heist y SteamWorld Quest: Main de Gilgametch ils sont totalement différents, un titre de stratégie au tour par tour et un jeu de cartes, respectivement.

Maintenant, l’étude susmentionnée, Image et forme, a annoncé, via son compte Twitter, qu’il recherche des travailleurs pour un nouvel épisode de la saga, notamment des artistes.

Nous créons un nouveau jeu SteamWorld et recherchons deux artistes 2D expérimentés (directeur artistique ou artiste technique)! De préférence à Göteborg, en Suède. Vous avez ce qu’il faut? Liez votre portefeuille ci-dessous et nous vous contacterons si nous sommes intéressés ❤️ pic.twitter.com/C4ODS4uGaf

– Image & Form est à la maison Quête! 🃏⚔️🤖 (@ImageForm) 30 mars 2020

Nous créons un nouveau jeu SteamWorld et nous recherchons deux artistes 2D expérimentés (directeurs artistiques ou techniciens)! De préférence à Göteborg, en Suède. Avez-vous ce dont nous avons besoin? Liez votre portfolio ci-dessous et nous vous contacterons si nous sommes intéressés.

D’après ce que nous pouvons extraire de l’annonce, nous savons que Ce sera un match 2D, comme toute la saga, quel que soit le sexe. Même comme ça, suivant le schéma de lancement, nous pouvons nous aventurer et spéculer sur le fait que le jeu en développement serait un épisode principal et qu’il continuerait l’histoire de la ville minière de Tumbleton.

