Steel Media organise une conférence en ligne sur Pocket Gamer Connects Digital

Steel Media, le propriétaire de PCGamesInsider.biz, tiendra la conférence en ligne Pocket Gamer Connects Digital le mois prochain.

L’événement se déroulera du lundi 6 avril au vendredi 10 avril et offrira une nouvelle conférence virtuelle au milieu de la pandémie de coronavirus COVID-19. Cela a vu de nombreux événements, y compris GDC, MWC et E3 être annulés en raison de préoccupations concernant l’épidémie virale.

L’émission mettra en vedette un nouveau système de réunion numérique, ainsi que des versions en ligne de Big Indie Pitch, Publisher SpeedMatch et Investor Connect. Des conférenciers comme Taewon Yun de Super Evil Megacorp, Sabrina Carmona du roi et Harri Manninen de Play Ventures devraient déjà prendre la parole.

Il y aura des discussions de plus de 60 membres de l’industrie des jeux à travers des pistes qui couvriront la monétisation et la croissance, les tendances mondiales du jeu et la culture de l’entreprise, les outils de développement et les histoires et stratégies pour prospérer sur le marché des jeux modernes, qu’il soit mobile, PC, console ou XR .

Les billets peuvent être achetés ici.

“Ce pourrait être le premier parmi tant d’autres, ce pourrait être le seul et le seul, pour être honnête, nous ne le savons pas encore”, a déclaré le PDG Chris James.

«Il s’agit vraiment d’une tentative de faire quelque chose pour aider l’industrie et de poursuivre notre mission continue de connecter les gens. Ce que nous savons, c’est que nous allons travailler extrêmement dur pour apporter autant de contenu et d’esprit que possible des événements traditionnels de PG Connect que vous avez appris à connaître et à aimer au cours des sept dernières années. »