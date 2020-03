Stela est maintenant disponible dans l’eShop Nintendo Switch

Si vous avez aimé la proposition jouable et l’esthétique de titres comme Limbo ou Inside, vous avez de la chance. L’étude SkyBox Labs, co-développeurs de Halo Infinite, ainsi que responsables de divers projets dans l’univers Minecraft a publié son titre de plateforme Stela sur Nintendo Switch et PC, via Steam. Initialement publiée sur Xbox One et Apple Arcade, cette nouvelle version a tout le contenu ajouté par le studio après sa sortie initiale. Si vous souhaitez mettre la main sur cette proposition, vous devrez payer 17,99 € et avoir 3,5 Go stockage gratuit dans la mémoire interne de votre Nintendo Switch.

Nous vous laissons le synopsis officiel du titre, ainsi que la bande annonce qui annonçait le lancement sur la console hybride Nintendo et sur PC. À plus!

Synopsis et bande-annonce de Stela

Stela est un jeu de plateforme cinématographique et atmosphérique sur une jeune femme qui est témoin des derniers jours d’un mystérieux monde antique.

Surmontez des défis intimidants, des terrains dangereux et des bêtes gigantesques lors de votre voyage à travers des terres en ruine. Manipulez l’environnement pour résoudre des énigmes complexes et passez devant des créatures dangereuses abritées par des paysages vaporeux, le tout au rythme d’une bande originale. Survivez dans de vastes environnements: villes mystérieuses, forêts fantasmagoriques et immenses ruines souterraines qui prennent vie dans cette expérience atmosphérique.

