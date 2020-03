Stela Review – Nintendo Switch. Notre dernier voyage

Nous avons toujours vu les jeux vidéo comme de gros blockbusters, des projets titanesques impliquant des centaines de personnes. Cependant, ce fait a changé au fil du temps, et Dieu merci! Pourquoi dis-je cela? Eh bien, parce que lorsque nous parlons de jeux vidéo, nous ne parlons pas seulement d’un triple A, mais il y a des jeux beaucoup plus modestes que ces méga productions, mais ils nous amusent et nous font voyager dans d’autres mondes, les mêmes ou même plus que ceux-ci. Il n’y a rien de plus pour voir le nombre de jeux indépendants qui ont été présentés dans le passé Indie World, avec une excellente qualité. C’est le cas de Stela, titre que nous analysons aujourd’hui. Ses créateurs sont l’entreprise canadienne SkyBox Labs, Et cela ressemble sûrement à plus d’un, car ils ont beaucoup travaillé pour Microsoft Studios et dans des titres incroyables comme Minecraft ou Halo, entre autres. Le jeu qui nous concerne aujourd’hui, Stela, a été mis en vente pour iOS et XBox One en octobre dernier. Enfin, cette merveilleuse aventure est arrivée sur Nintendo Switch et nous avons eu le plaisir de la jouer. Voulez-vous savoir ce que nous pensons? Eh bien, rejoignez-nous dans ce voyage!

Un monde dévasté

Que se passerait-il si nous nous réveillions soudainement dans un monde dévasté? Notre seule solution est de courir et de nous sauver. C’est la proposition que les gars de SkyBox Labs nous proposent avec Stela, un jeu vidéo qui nous met dans la peau d’une femme avant les derniers jours d’une civilisation, et avec un fond de ceux qui vous font réfléchir. Stela est un jeu vidéo qui combine des plateformes avec la résolution de différents puzzles pour continuer notre aventure. Dès que le jeu commence, nous réalisons à partir de ses tons de couleurs et de sa musique que nous ne sommes pas dans un monde de fantaisie et de bonheur, mais bien au contraire. Notre protagoniste apparaît dans un monde totalement désolé, où règnent la destruction et la solitude. Nous sommes confrontés à ces types de jeux qui ne nous donnent pas de directives pour apprendre leurs mécanismes, mais plutôt nous les apprenons à mesure que nous avançons dans l’aventure. Il convient de noter que la mécanique de Stela est très simple, car ce n’est pas un jeu compliqué, mais bien au contraire, assez abordable. Cependant, dans sa difficulté ne réside pas l’essence de ce jeu, mais dans sa histoire et dans tout ce qui l’entoure.

Le monde dans lequel nous nous trouvons est dans un chaos constant et nous avons une priorité: sauvez notre vie. Nous devons avancer à travers différents scénarios, dans lesquels, malheureusement, nous ne sommes pas ses seuls habitants. Nous allons rencontrer différents ennemis dont l’objectif n’est autre que notre destruction, nous devons donc être la mer de la ruse et leur échapper à tout prix. Pour les éviter, nous devons mettre des obstacles tels que des boîtes, actionner des leviers pour déplacer différentes plates-formes et monter dessus ou être aussi furtif que possible et patient. Oui, il y aura des moments où nous devrons rester calmes, car si nous ne le faisons pas, un de ces ennemis nous anéantira. Il y a plusieurs ennemis, comme un scarabée géant, une espèce de crocodile qui se cache sous la neige, de petits coléoptères qui vous poursuivent comme s’il s’agissait d’une malédiction égyptienne ou même de géants. Ces derniers ont été ceux qui m’ont le plus inquiété de tout le jeu, et je suis sûr que je ne serai pas le seul.

Comme je l’ai mentionné, Stela est un jeu qui mélange le genre de plateformes avec résolution d’énigmes. En effet, comme toutes les plateformes, dont l’essence est de sauter d’un endroit à un autre au bon moment, ce titre l’a. Cependant, il y a un mais, et c’est que ces les sauts sont très rugueux, ils ne sont pas du tout fluides. Combien de fois le protagoniste sera mort parce que le saut ne répond pas comme il se doit! Au début, je pensais que c’était moi, que je n’avais pas sauté au bon moment, mais en progressant dans l’aventure, j’ai réalisé que non, que les sauts ne répondaient pas correctement. Au niveau de résolution de énigmesCe sont très simples, selon le jeu. Il n’y a pas de tels puzzles horribles, qui prennent des heures et des heures à résoudre, non. Les puzzles sont simples, tout comme le jeu lui-même, et ceux-ci vont de l’actionnement de certains leviers pour former un dessin et ouvrir un portail, pour déplacer différents objets afin que nous puissions effrayer les ennemis.

Esthétiquement impeccable

Stela est l’un de ces jeux qui ça passe directement dans tes yeux. Non, ce n’est pas un de ces jeux avec des graphismes, que vous pouvez voir jusqu’aux pores de la peau des personnages, non. Stela a un style graphique de dessin animé avec des couleurs totalement plates. Cela le distingue de tout le monde, et la vérité est qu’il est vraiment luxueux. Les différentes parties des scénarios sont si bien mises en œuvre que plusieurs fois j’ai été étonné de tout voir et de profiter de cette «photographie». Par exemple, dans la forêt où sont les géants, marcher et voir comment la scène se déplace, avec les arbres en arrière-plan et la lune dans le ciel, est quelque chose d’incroyable. Il est à noter que chaque scénario présenté par le jeu est totalement différent du précédent et cela est parfaitement évident dans la palette de couleurs utilisée. Être un monde désolé, ses couleurs sont en ligne avec l’intrigue, étant terne et sombre. Parfois, les scénarios sont si sombres qu’il est difficile de voir notre protagoniste.

À niveau sonore Je dois également applaudir les gars de SkyBox Labs, et ils ont fait un travail impeccable dans son travail. Comme le style graphique, la bande-son accompagne parfaitement l’aventure à tout moment, avec des mélodies qui changent d’intensité et de rythme en fonction de la situation dans laquelle se trouve notre protagoniste, transmettant finalement au joueur cette tension et ce stress qu’elle ressent. La bande sonore de Stela est l’une de ces bandes sonores que vous aimez, que vous n’avez pas peur d’écouter pendant votre temps libre.

Voir aussi

Nous sommes confrontés à ces types de jeux qui nous marquent, qui nous font cliquer en nous. Il existe de nombreux jeux comme celui-ci, tels que RiME, GREY, Limbo ou Inside, entre autres, et Stela entre dans cette catégorie. Il convient de noter que nous avons un jeu assez court devant nous, certains 2 heures et demie environ, mais cela ne nous empêche pas de profiter de l’aventure. C’est un titre qui bien qu’il n’y ait pas de dialogues ou de texte, il nous maintient accroché et nous voulons continuer encore et encore pour voir ce qui se passera ensuite. Il fonctionne très bien à la fois en mode TV et en mode portable, sans subir de chutes ou d’arrêts FPS.

Stèle – Un voyage à travers les sens

Stèle nous propose un voyage non seulement à travers un monde désolé, mais aussi un voyage sensoriel dans les derniers jours d’une civilisation. Nous sommes confrontés à l’un de ces jeux qui vous permet de rester accroché du début à la fin, bien que, comme nous l’avons mentionné, il soit assez court et simple. Avec un cadre impeccable, grâce à son style graphique et sa bande son incroyable, ce jeu doit être pris en compte dans la liste de souhaits de tout joueur.

Nous avons analysé Stela grâce à un code numérique fourni par SkyBox Labs Version analysée: 3.0.0.18005

Un voyage sensoriel

Stèle nous propose un voyage à travers les derniers jours d’une ancienne civilisation. Avec une esthétique de bande dessinée aux couleurs plates et une bande sonore qui accompagne parfaitement tous les moments de notre voyage, ils en font un cocktail parfait pour un voyage sensoriel.

PROS

Le niveau artistique est merveilleux. Les scénarios et leurs couleurs sont cohérents avec l’aventure

La bande sonore est fantastique, accompagnant chaque situation qui se produit dans le jeu

Crochet du début à la fin

CONS

Les sauts ne sont pas très bien mis en œuvre

Dans les zones sombres, il est difficile de voir notre protagoniste

Jeu très court, environ 2h30

Connexes