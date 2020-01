Steven Universe contient une référence au nom de code d’origine de GameCube

Steven Universe est un merveilleux spectacle sur l’amour, l’amitié et la gestion saine des émotions. C’est aussi plein d’hommages et d’oeufs de Pâques. En fait, un épisode contient une référence pas si subtile à la machine amusante carrée de Nintendo, le GameCube. Les téléspectateurs aux yeux d’aigle noteront que l’allusion va plus loin qu’un petit signe de tête rapide, cependant.

Les jeux vidéo existent dans Steven Universe car ils sont universellement appréciés

Un utilisateur Twitter qui passe par le pseudo @RiseFallNick a posté l’image suivante:

Steven Universe a un Nintendo Gamecube dans son univers. Mais au lieu d’être appelé GameCube… c’est simple… “Dolphin”. pic.twitter.com/REeAt7TBCA

– TRAFON (@RiseFallNick) 23 janvier 2020

Soigné! C’est cool de voir l’ami de Steven, Amethyst, jouer sur la console, car elle est assez violette.

De nombreux jeunes joueurs pensaient que le nom Dolphin était utilisé en hommage à l’émulateur GameCube:

L’émulateur Dolphin pic.twitter.com/eq4YyVcc9G

– Spécialiste des types d’incendie / PDG de Sonic Advance 2 (@Aric_FirePro) 23 janvier 2020

Pour être honnête, l’utilisation du logiciel Dolphin permet de lire des titres GCN sur leur CPU. Mais ce n’est pas ce sur quoi le dessin animé est intelligent.

Pour ceux qui ne le savent pas, Dolphin était le nom de code du GameCube avant son lancement. Voici DidYouKnowGaming? ‘S Liam Robertson faisant allusion à ce fait, mais pas de manière informative:

Les gens dans les commentaires pensent que c’est une référence à un émulateur ???? https://t.co/5woY7lWDD0

– Liam Robertson (@Doctor_Cupcakes) 24 janvier 2020

Amateurs, êtes-vous fans de Steven Universe? Que pensez-vous de cet amusant oeuf de Pâques GameCube? Avez-vous été attristé que la console n’ait pas fini en forme de dauphin? Faites-nous part de vos sentiments sur ces sujets ci-dessous.

