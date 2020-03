Stickernauts Paintwars est un nouveau jeu de jouets à la vie où vous concevez vos propres personnages

Le genre des jouets à la vie n’a pas connu le meilleur temps ces derniers temps – Ubisoft’s Starlink: Battle for Atlas n’a pas fonctionné presque aussi bien que la société l’aurait espéré, et même la propre gamme d’amiibo de Nintendo semble ralentir de manière assez spectaculaire – mais cette équipe indépendante tente bien de restaurer son ancienne gloire.

Le développeur bulgare Morogami a lancé une campagne Kickstarter pour un projet appelé Stickernauts Paintwars, un tireur de paintball coopératif sur canapé qui utilise des avatars compatibles NFC. Ce qui distingue ce jeu des autres, cependant, c’est le fait que vous pouvez réellement concevoir ces avatars vous-même.

À l’aide d’un éditeur en ligne, vous pouvez concevoir votre propre personnage qui peut ensuite être imprimé en 3D par l’équipe de développement et ses partenaires. Il vous sera expédié où que vous soyez dans le monde, prêt à être utilisé comme personnage dans le jeu. Si vous préférez, vous pouvez même choisir de recevoir un autocollant compatible NFC à la place, vous permettant de transformer n’importe quel objet à la maison – par exemple, une carte Pokémon – en un objet NFC lisible.

Le jeu lui-même est essentiellement un grand jeu de paintball où vous êtes invisible jusqu’à ce que vous tiriez avec votre arme. Il existe une variété d’étapes, d’armes et plus encore à découvrir, et vos avatars peuvent en fait être mis à niveau et enseigner de nouvelles compétences.

L’équipe vise à collecter un peu plus de 50 000 $ pour obtenir le projet sur Switch et d’autres plateformes, et dispose de 28 jours pour le faire. Si vous voulez en savoir plus – y compris plus sur le processus de commande de vos avatars – assurez-vous de consulter la campagne Kickstarter ici. Il a eu un temps de développement assez long et à un moment donné, il était prévu de sortir sur 3DS sous le nom «Inchvilles».

Qu'est-ce que tu penses? Soutiendrez-vous le projet? Pensez-vous que ce sera un succès?

