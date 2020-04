Stig Asmussen, de God of War à Star Wars

Par Rodolfo León

04/2/2020 5:13 pm

Dieu de la guerre est l’une des franchises les plus emblématiques de Play Stationet l’industrie du jeu vidéo en général. Son premier opus a débuté en 2005, et bien que la saga ait connu plusieurs revers tout au long de son existence, elle a réussi à se redresser ces dernières années.

Stig Asmussen je travaille dans Sony Santa Monica dans toute la franchise de Dieu de la guerre comme l’un des principaux artistes de l’environnement, plus tard pour devenir directeur artistique, et a finalement réussi à diriger son propre titre avec God of War III, ceci après Cory Barlog quittera le bureau.

Malgré avoir travaillé sur presque toutes les livraisons, Asmussen était absent lors du développement de God of War: Ascension en 2012, et deux ans plus tard, il a également quitté Sony Santa Monica.

Depuis 2014, Asmussen a travaillé dans Respawn Entertainment en tant que directeur. En 2016, pendant Jour de la guerre des étoiles, Asmussen a révélé que le studio travaillait sur Star Wars Jedi: Fallen Order, une expérience solo basée sur le travail de George Lucas avec une histoire totalement originale et un nouveau protagoniste, Cal Kestis.

Source: Atomix

Rodolfo León

Editor at atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.

Twitter: @remi_leon













