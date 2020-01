Stormdivers remporte le titre Battle Royale de Housemarque

Le fabricant de jeux basé à Helsinki Housemarque a pour le moment suspendu son prochain titre de bataille royale Stormdivers.

Dans un article sur le site Web de la société finlandaise, le PDG Ilari Kuittinen (photo) a déclaré que la société déploie tous ses efforts dans un autre projet inopiné que le développeur est en préparation. Le directeur exécutif a déclaré que 80 personnes travaillaient actuellement sur ce titre et qu’il s’agissait du “jeu le plus ambitieux et le plus important du studio à ce jour”.

Stormdivers a été annoncé en 2018 et semblait une décision étrange. La version précédente de Housemarque, Nex Machina, devait être la plus importante et la plus réussie à ce jour. La réalité était très différente, le jeu ne répondant pas à ses attentes commerciales malgré une forte réponse critique. La société a annoncé qu’elle s’éloignait des jeux d’arcade, son pain et son beurre, fin 2017.

Stormdivers aurait pénétré un marché saturé de bataille royale dominé par de grands acteurs tels que Epic’s Fortnite et Apex Legends d’EA et Respawn, lancés il y a 12 mois. En tant que tel, il serait difficile de réussir un coup sur ce type de marché.

S’exprimant en 2019, Kuittinen a admis que le succès de Stormdivers était “peu probable”, tandis que le directeur de la publication Mikael Haveri a décrit le jeu comme le plus gros risque de Housemarque à ce jour.

“En terminant, Housemarque est très heureux de célébrer notre 25e anniversaire cet été, et nous sommes convaincus que nous surprendrons agréablement nos fans avec le nouveau jeu”, a écrit Kuittinen.

“Nous attendons avec impatience le jour où nous pourrons l’annoncer. En même temps, il est toujours angoissant d’anticiper quelle sera votre réaction lorsque nous aurons enfin terminé le développement et que le jeu sera à la portée de tous. Nous n’avons jamais “. Le temps se rapproche de plus en plus lorsque notre partenaire d’édition révélera ce sur quoi nous travaillons, avec le lancement à venir.”