Stratégies de bataille – Explication de Pokémon compétitif, partie 2

Même si vous avez joué à tous les jeux Pokemon, il y a de fortes chances que vous ne l’ayez jamais joué de manière compétitive. C’est parce que Pokémon compétitif a une barrière élevée à l’entrée, et il y a beaucoup de choses que vous devez savoir juste pour commencer à vous battre. Cela dit, les combats compétitifs sont excitants et incroyablement gratifiants – cela en vaut la peine, et Sword and Shield sont un excellent endroit pour commencer.Dans la dernière vidéo, nous avons expliqué comment les statistiques d’un Pokémon sont présentées. Dans la partie 2, nous explorons le fonctionnement des combats: capacités, vitesse et priorité, météo, arrêt des attaquants puissants, et bien plus encore.

Dans la revue Pokemon Sword and Shield de GameSpot, Kallie Plagge a écrit: “En collectant, en combattant et en explorant, Sword and Shield coupe le ballonnement et se concentre sur ce qui rend ces piliers des jeux Pokemon si captivants en premier lieu. Vous n’êtes pas freiné par des systèmes d’arrière-plan ou des cerceaux trop compliqués à traverser; dès le début, vous pouvez commencer à errer dans la région de Galar, voir son nouveau Pokémon et essayer ses nouvelles stratégies de combat avec très peu de choses sur votre chemin. Cela vous laisse libre pour profiter de ce qu’est Pokémon, et cela donne une performance incroyablement forte pour les débuts de la série sur Switch. “