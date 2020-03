Strauss Zelnick: le coronavirus a changé les idées sur le travail à distance

L’une des mesures prises pendant l’urgence pour l’épidémie de coronavirus a été le travail à domicile (bureau à domicile) et des entreprises comme Microsoft se sont appuyées sur cette option. Cependant, cette modalité pourrait devenir courante pour certaines industries, comme les jeux vidéo, car la situation a conduit à penser différemment cette question, comme l’a révélé Strauss-Zelnick.

Lors de sa présentation à la conférence Morgan Stanley Technology, Media and Telecom, Strauss-Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, une société propriétaire de Rockstar Games et 2K, a parlé de l’impact à long terme que le coronavirus pourrait avoir sur les affaires. de la compagnie. En ce sens, le gestionnaire a assuré qu’il n’y avait aucune crainte ni en termes commerciaux, ni en termes de livraison des produits à leurs consommateurs. Il a même dit qu’ils étaient prêts à travailler à domicile si nécessaire.

Une fois abordé la question du télétravail, Strauss-Zelnick a mentionné qu’il avait remarqué une diminution du scepticisme des gestionnaires à l’égard du télétravail et que la situation du coronavirus pourrait changer les choses à cet égard: “à propos, je suis l’un d’eux “Je ne crois pas beaucoup au travail à distance. Mais je pense que cela va me surprendre. Je pense que nous verrons un changement significatif, peut-être un changement durable. Le travail à distance est-il aussi efficace que le face à face? Je ne le crois vraiment pas. Mais aussi, chacun de vous a perdu de la productivité à son arrivée et à son retour. Je ne suis pas sûr, nous pourrions être très surpris d’en sortir. “

Puisque nous parlons du coronavirus et de son impact, la situation reste défavorable pour les jeux vidéo, car il a été récemment révélé que la finale d’un tournoi de Rocket League ne se déroulera plus en personne, tandis que Bandai Namco a annoncé le retard de la version bêta de votre RPG Online, Blue Protocol.

