Streamer COD interdit à Twitch pour avoir accidentellement tiré du G-Fuel avec un glock

Par Kirk McKeand,

Vendredi 6 mars 2020 08:01 GMT

Dans un autre exemple d’un Américain qui ne devrait probablement pas avoir d’arme à feu, le streameur de Call of Duty et le joueur professionnel Carl Reimer ont accidentellement tué son joueur.

Personne n’a été blessé lorsque l’arme a été accidentellement déchargée, ce qui s’est produit en direct sur un ruisseau. Personne, sauf la fierté de Reimer.

Tout commence quand Reimer fait semblant de menacer quelqu’un pour l’accuser de n’avoir pas d’argent. Il recule deux fois sur le toboggan, pense qu’il a déchargé le pistolet et tire, oubliant que des chambres existent.

Le voici, tuant toute chance d’être parrainé par G-Fuel et augmentant ses chances d’apparaître sur le compte Twitter des Darwin Awards:

SAINTE MERDE PUTAIN pic.twitter.com/CEHnCvLbiF

– cam! (@ cam834) 5 mars 2020

Voilà le tournage de twitch.

Le streamer, qui prétend qu’il était «en état d’ébriété» lors de l’événement, a depuis diffusé une vidéo d’excuses sur YouTube, car il n’y est pas interdit. Il a également été licencié par l’organisation d’esports Soar Gaming.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Nous ne tolérons pas les actions de livestream de Carl hier soir. Il a été retiré de la liste SoaR Gaming avec effet immédiat.

– SoaR (@SoaRGaming) 5 mars 2020

Reimer apparaît véritablement introspectif sur sa vidéo d’excuses et comprend clairement le poids de ce qui s’est passé, en disant: “Les armes à feu ne sont pas un jouet et ne doivent pas être gâchées.” Il admet également que quelqu’un aurait pu être gravement blessé et qu’il avait de la chance que personne ne l’ait été.

On ne sait pas si Twitch lèvera ou non sa suspension.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.