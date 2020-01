Streamer Ninja obtient un skin dans Fortnite

16 janvier 2020-08: 44

Certains des plus grands streamers du monde obtiennent un skin dans le titre de bataille royale d’Epic, Fortnite.

Comme l’a révélé la personnalité elle-même sur Twitter (ci-dessous), le skin est venu au hit-free gratuit hier (mercredi 15 janvier), Ninja disant que c’est un rêve devenu réalité. Le skin sera disponible jusqu’au 19 janvier.

Étant donné que cela n’est disponible que pendant quelques jours, il est probable qu’Epic essaie de renforcer l’engagement avec Fortnite pour une raison ou une autre.

Selon un article de blog sur le site Web d’Epic, Ninja n’est qu’une des rares personnalités qui obtiennent des skins dans le cadre de la “ série Icon ”, avec d’autres collaborations à venir avec des goûts comme Loserfruit et TheGrefg à l’avenir. Nous ne savons pas non plus qui c’est.

Je rêve d’avoir un skin dans Fortnite depuis que j’ai commencé à jouer. Aujourd’hui, mon rêve devient réalité. Obtenez le skin Ninja Fortnite dans la boutique Epic jeudi 18 h CST-dimanche 19 h N’oubliez pas d’utiliser le code NINJA! #NinjaSkin #EpicPartner pic.twitter.com/xTn9UlbkGI

– Ninja (@Ninja) 15 janvier 2020

