Street Fighter 5 obtient enfin une correction Netcode

L’une des plaintes les plus anciennes dans la communauté de Street Fighter 5 est enfin traitée par les pouvoirs en place. Yoshinori Ono de Capcom a annoncé sur Twitter qu’ils allaient enfin résoudre les problèmes de netcode et que le correctif serait mis en œuvre après la maintenance du serveur la semaine prochaine.

Merci pour les réponses positives à notre annonce de netcode! De nombreux joueurs demandent le calendrier pour cela, donc je peux partager que la mise à jour du netcode aura lieu la semaine prochaine après la maintenance du serveur. Pour cette semaine, profitez de la sortie de #SFVCE et Seth vendredi! pic.twitter.com/vU0gkWEhXK

– Yoshinori Ono (@Yoshi_OnoChin) 13 février 2020

Pendant des années, les joueurs se sont plaints des nombreux problèmes de netcode qui provoquent une restauration unilatérale. Fondamentalement, cela signifie que deux joueurs qui sont dans un match ne connaissent pas nécessairement la même simulation, ce qui en fait une expérience de jeu évidemment diminuée. Le jeu d’un joueur peut artificiellement prendre du retard ou tirer trop loin devant l’adversaire, ce qui donne l’impression que l’un des joueurs est piégé trop loin dans les mouvements passés et l’autre trop loin dans le “futur”. (Consultez l’explication détaillée d’Adam “Keits” Hart sur le netcode pour en savoir plus.)

La déclaration d’Ono et la décision de Capcom de corriger la faille du jeu surviennent sur les talons d’un fan, Altimor, créant un patch fait maison pour le PC. Il l’a publié sur Reddit début janvier, et de nombreuses personnes ont convenu que cela corrigeait le problème et améliorait le gameplay. Malheureusement, le fan-patch a affecté négativement les utilisateurs de PS4 et les joueurs utilisant le patch ont été invités à ne correspondre qu’aux autres utilisateurs de PC.

Capcom a également sorti Street Fighter 5: Champion Edition le 14 février pour PC et PS4. Cette nouvelle version comprendra plus de personnages DLC, de nouvelles étapes et s’adapte à votre combattant. Seth, de Street Fighter 4, fera ses débuts dans l’édition Champion, ainsi que Gill, le boss final de Street Fighter 3. En particulier, le retour de Seth est passionnant car il a une capacité unique à copier les mouvements des adversaires et un très conception de caractère lisse.

