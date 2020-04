Street Fighter – Capcom n’exclut pas plus de titres de séries sur Switch

Il est galvaudé, presque redondant, de commenter l’impact que Nintendo Switch a eu sur le marché des jeux vidéo. Non seulement en raison du nombre de succès de plusieurs de ses exclusivités, mais aussi en raison de l’influence de plus en plus forte qu’elle a sur d’autres sociétés de l’industrie, ce qui se traduit par un nombre croissant de portabilités, de titres d’autres plateformes qui sont ils s’efforcent de faire leur entrée dans l’hybride. Le dernier à reconnaître le potentiel de la machine Nintendo n’est autre que Yoshinori Ono, producteur de la série Street Fighter, et qui a commenté, entre autres, la possibilité qu’un nouvel épisode de cette saga arrive à la console à l’avenir.

Street Fighter – Succès financier sur Nintendo Switch

Interrogé sur la possibilité que d’autres titres de la série Street Fighter arrivent sur Nintendo Switch, Ono a déclaré que «sera considéré » tant que cela “a du sens” au niveau de l’entreprise: «Nous voyons combien de titres compétitifs, y compris Smash Bros., travaillent et les joueurs apprécient l’expérience sur la plate-forme. Si nous avons une autre chance et que cela nous semble logique, nous envisagerons à nouveau Switch. »

En outre, Ono a commenté le succès financier du lancement de la collection Ultra Street Fighter II et Street Fighter 30th Anniversary dans l’hybride, et, plus intéressant, il a reconnu que Capcom considère Nintendo Switch une plate-forme pertinente pour n’importe quel jeu: Quant à Street Fighter 5, il est actuellement exclusif à PS4 et PC. Cependant, comme je l’ai déjà mentionné, nous considérons Switch comme une plate-forme importante pour tous les types de jeux. Une vision qui continue de se répandre et qui est partagée par plusieurs sociétés et par des millions d’utilisateurs qui apprécient les caractéristiques de cette console unique. Tu n’es pas d’accord?

