Streets of Rage 4 a une date de sortie!

Par Sebastian Quiroz

0 COMMENTAIRES

17/04/2020 8 h 55

Après une petite erreur de l’eShop, où l’on pensait que Streets of Rage 4 atteindrait nos mains le 23 avril, il a été révélé que Ce beat’em up sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC le 30 avril, et il aura un nouveau mode de jeu.

Le jeu sera au prix de 24,99 $ dans sa version numérique. Vous pouvez jouer avec jusqu’à trois amis de plus dans une coopérative locale, et celui en ligne prend en charge jusqu’à deux joueurs. En plus du mode histoire, Le mode Battle, un mode qui était déjà présent dans Streets of Rage 2 et 3, a été révélé. Voici une petite description de cet agrégat:

Jetez un premier coup d’œil au mode de combat Streets of Rage 4, une expérience héritée qui revient des rues de Rage 2 et 3. Ce champ de bataille qui résoudra les différends est sûr d’aider les rivaux à reconnaître qui est vraiment le meilleur ruffian de Wood Oak City, ainsi que la résolution des rancunes causées par des attaques amicales accidentelles lors de sessions multijoueurs. »

Enfin, pour célébrer cette annonce, une nouvelle bande-annonce a été publiée qui nous montre davantage le mode Battle. Streets of Rage 4 sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC le 30 avril.

Sur des sujets similaires, nous vous en montrons ici plus sur l’édition physique de Streets of Rage 4. De même, vous pouvez en savoir plus sur les fonctionnalités rétro de ce jeu ici.

Via: Dotemu

Mots clés: beat’em up, DotEmu, Nintendo Switch, PC, Playstation 4, ps4, Streets of Rage, Streets of Rage 4, Switch, bande-annonce, Xbox, Xbox One











Rayman – La naissance d’une icône

Sebastian Quiroz

23 ans. Editeur à Atomix.vg. Consommateur de la culture pop.













.