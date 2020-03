Streets of Rage 4 apparaît dans un nouveau gameplay hors écran

La clôture plane sur la fenêtre de lancement de Streets of Rage 4 (prévue pour le printemps de cette année 2020) et l’attente, qui n’a cessé de croître depuis son annonce sur Nintendo Switch, est maximale. Et c’est que l’emblématique franchise Streets of Rage revient, format physique inclus gracieuseté de Limited Run Games, qui vise à être un hommage parfait pour les amateurs de beat’m up coupe classique. En attendant, faites-vous une nouvelle vidéo?

C’est la chaîne YouTube Nintendo World Report TV qui a partagé un nouveau gameplay hors écran (enregistré à partir du moniteur lui-même sur lequel il était affiché) de Streets of Rage 4 avec lequel entrer, encore plus si possible, dans sa proposition jouable attendue. La vidéo, qui dure plus de 8 minutes, nous offre un jeu depuis le début et, malgré son enregistrement sur une deuxième source, l’image a l’air plutôt bonne, donc c’est probablement plus que suffisant pour vous faire Une idée de ce qui nous attend avec ce retour retentissant, après plus de 25 ans d’attente, pour l’une des franchises beat’m up les plus célèbres du monde du jeu vidéo. Enfin, nous vous laissons avec la vidéo en question:

