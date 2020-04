Streets of Rage 4 aura une édition de collection impressionnante

Éditeur: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord

Le retour de Streets of Rage approche à grands pas. Après près de 10 ans de méconnaissance de la série, il est normal que les joueurs attendent avec impatience Streets of Rage 4 et célèbrent le retour d’Alex Stone et Blaze Fielding, SEGA et DotEmu ont révélé ce qui sera apparemment le plus grand surprise pour les fans: une fantastique édition collector.

À travers son compte Twitter, Limited Run Games a annoncé qu’il y aura une édition définitive de la collection de Streets of Rage 4. Le package comprendra le contenu de l’édition classique, qui se compose d’une copie physique du jeu avec une couverture réversible, un Steelbook et un étui inspiré de la boîte de jeu SEGA Genesis qui contiendra tout le contenu.

Mais en dehors de ce qui précède, il comprendra 1 affiche de 18 × 24 pouces, 1 CD avec la bande originale, 1 livre d’art, 1 cartouche métallique gravée avec les personnages du jeu, 1 boule anti-stress en forme de soucoupe de poulet et une Statue de 7 pouces représentant les personnages d’Alex Stone et de Blaze Fielding, 2 des personnages originaux de la série. Tout cela sera dans une boîte avec l’art du jeu.

Cela comprendra l’édition de la collection

Les unités disponibles seront très limitées

Cette incroyable édition de collection sera disponible pour PlayStation 4 et Nintendo Switch. Si vous voulez l’obtenir, nous vous recommandons de garder un œil sur la page de Limited Run Games, car il sera en vente sur ce site le vendredi 1er mai prochain à 9h00 (heure de Mexico) et le La deuxième chance commencera à 17h00 (heure de Mexico). Vous devez être vigilant, car une fois terminé, il n’y aura plus de réapprovisionnement. L’édition collector coûtera 149,99 $ USD.

Si vous avez déjà commandé une autre édition de ce jeu, il sera possible de l’annuler pour commander l’édition de la collection, mais vous devez le faire après avoir obtenu cette dernière.

Il sera disponible sur PS4 et Switch! -L pic.twitter.com/PLtIu7V4XT – Limited Run Games (@LimitedRunGames) 28 avril 2020

Qu’avez-vous pensé de l’édition de la collection? Allez-vous essayer d’en obtenir une copie? Dites-le nous dans les commentaires.

Le nouvel opus de la série beat ’em up aura un mode bataille et aura la présence de plusieurs personnages, parmi lesquels se démarqueront d’anciens combattants, qui garderont leur esthétique en pixels.

Streets of Rage 4 fera ses débuts jeudi prochain, le 30 avril, sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Si vous souhaitez lire plus d’actualités le concernant, nous vous invitons à consulter son dossier.

