Streets of Rage 4 détaille ses personnages jouables et son mode vidéo coopératif

Il n’y a presque pas de nouvelles Streets of Rage 4, mais chaque fois qu’il y en a un, c’est généralement toujours quelque chose d’important. Cette nouvelle suite à ce jour semble sensationnelle, avec un grand style artistique et un gameplay très fidèle à la franchise. Dans un nouvel aperçu vidéo, son éditeur Dotemu Il nous a révélé les combattants que vous pourrez utiliser dans ce futur épisode ainsi que les premiers détails sur son mode coopératif.

Le dernier personnage jouable est révélé ici et a l’air fantastique. Appelé Floyd Iraia, C’est un gars gigantesque avec des cyber-armes. Dans cette nouvelle bande-annonce, vous pouvez le voir en action, combinant la force brute avec des attaques électriques.

Quant aux modes coopératifs, nous avons appris que vous pouvez jouer avec un autre ami en mode en ligne, ou avec jusqu’à quatre joueurs en mode local, de sorte que les choses à l’écran pourraient devenir assez chaotiques.

Streets of Rage 4 fera ses débuts à un moment donné cette année pour PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Source: Dotemu

