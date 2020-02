Streets of Rage 4 montre Floyd et ses modes multijoueurs en vidéo

Streets of Rage 4, le dernier opus de la célèbre saga des beat’em up après 25 ans de silence, continue de montrer peu à peu de nouveaux éléments. Si à la mi-janvier nous confirmions que le titre développé par le tandem composé de Dotemu, Lizardcube et Guard Crush Games aurait une édition physique, nous parlons maintenant d’une multitude de nouveaux détails, parmi lesquels son dernier personnage jouable, Floyd!

Et il vient d’être publié, via un communiqué de presse, un nouvelle vidéo qui montre le dernier personnage jouable à rejoindre officiellement l’équipe, Floyd. Personnage dont les cyber-bras arrivent prêts à enchaîner des combos dévastateurs, au prix de perdre la vitesse de déplacement et la récupération de la santé. Mais la chose ne s’arrête pas là, puisque la bande-annonce elle-même révèle que Street of Rage 4 sera lancé avec multijoueur en ligne jusqu’à 2 joueurs et coopérative hors ligne dans lequel nous pouvons jouer avec jusqu’à 4 joueurs simultanément. Nous vous laissons la vidéo, d’un peu plus d’une minute et demie, pour que vous puissiez vous faire une idée.

Et oeil, car ici la nouvelle n’est pas finie. Depuis que le titre, dont la fenêtre de lancement sur Nintendo Switch est prévue pour le printemps prochain, proposera une démonstration jouable lors de la prochaine PAX East prévue du 27 février au 1er mars dans la ville de Boston. Comme vous l’avez vu, Streets of Rage 4 arrive chargé de surprises et de nouvelles jouables. Prêt à réunir Axel, Blaze et Adam, après une pause de plus de 25 ans, qui aspire à être le combat du siècle?

