Streets Of Rage 4 obtiendra une version physique grâce à Limited Run Games

Vos prières ont été exaucées, les amis: Streets of Rage 4 recevra en effet une version physique, et tout cela grâce à Limited Run Games.

La société, qui est maintenant bien connue dans la communauté Switch en tant qu’éditeur de sorties indépendantes physiques, a annoncé la nouvelle dans un tweet. Plus de détails devraient être partagés à l’avenir, mais vous pouvez consulter l’annonce par vous-même ci-dessous.

Nous sommes ravis d’annoncer que nous allons faire une série limitée physique de Streets of Rage 4. Plus de détails à venir! pic.twitter.com/7L3b0Jp0oT— Course limitée 🔜 PAX South (@LimitedRunGames) 14 janvier 2020

Le mois dernier, il a été révélé qu’Adam Hunter devait être un personnage jouable, et peu de temps auparavant, nous avons eu droit à une vidéo en coulisses du développement du jeu.

Si vous l’avez manqué, nous vous recommandons également de consulter notre aperçu pratique du jeu de PAX l’année dernière.

Allez-vous saisir celui-ci sous forme physique? Faites le nous savoir dans les commentaires.

