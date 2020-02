Streets of Rage 4 obtient une coopération en ligne à deux joueurs

Par Emily Gera,

Lundi 24 février 2020 18:39 GMT

Streets of Rage 4 propose une coopération en ligne à deux personnes et une coopération hors ligne à quatre joueurs lors de son lancement ce printemps.

Les développeurs Lizardcube et Guard Crush Games ont annoncé la nouvelle dans une nouvelle bande-annonce qui donne un premier aperçu d’un nouveau personnage jouable rejoignant la liste des Streets of Rage – le Floyd aux armes cybernétiques.

“Le nouveau personnage, Floyd, inflige de sérieux dégâts avec ses bras cybernétiques incroyablement puissants, une mise à niveau de pointe gracieuseté du cyborg jouable de Streets of Rage 3, le Dr Zan”, lit une déclaration préparée par les développeurs.

“Bien que les mouvements et la récupération de santé de Floyd soient plus lents que la plupart des autres, il possède la plus longue portée parmi la liste jouable et une puissance énorme, garantissant que tout combo par lequel il fait passer un ennemi sera dévastateur.”

La coopération multijoueur et le nouveau personnage de Streets of Rage 4 seront jouables lors de PAX East à Boston du 27 février au 1er mars.

Nous avons prévisualisé Streets of Rage 4 l’année dernière, le décrivant comme «dégoûtant». “Streets of Rage 4 est absolument incroyable – et ce n’est pas une question de nostalgie pour les jeux originaux”, écrivait notre Alex à l’époque.

Le jeu arrivera sur PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One cette année.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.