Streets of Rage 4 ouvrira les précommandes pour son édition physique le 20 mars

Le siège plane sur le lancement du dernier opus de la célèbre franchise Beat ’em up Streets of Rage. C `est vrai que Streets of Rage 4 Il n’a pas encore de date de publication spécifique. Cependant, avec chaque semaine qui passe, un nouveau détail est publié. Si à la mi-janvier nous savions que le titre en question aurait un édition physique En charge du distributeur américain Limited Run Games, nous vous apportons désormais des informations importantes à ce sujet.

Et c’est que Limited Run Games lui-même a annoncé via son profil Twitter officiel que le réservations de Streets of Rage 4 ouvrira le 20 mars à 15 h 00 (temps péninsulaire). La version physique aura une édition soignée qui comprendra le jeu dans une boîte standard, un Steelbook et une grande boîte de style Genesis dans laquelle stocker tout ce qui précède. La version Nintendo Switch comprendra exclusivement un étui supplémentaire avec le logo de l’hybride. Concernant son lancement, aucune nouvelle donnée n’a été publiée. Nous savons seulement que la période de réservation restera ouverte jusqu’à une semaine après son lancement numérique. Pour terminer, nous vous laissons le tweet en question afin que vous puissiez ratifier tout ce qui précède.

The Streets of Rage 4 Classic Edition comprend le jeu dans le boîtier standard, un boîtier SteelBook et un grand clapet Genesis qui s’adaptera aux deux cas à l’intérieur! Il est disponible en précommande ouverte à partir de 10 h HE le 20 mars sur https://t.co/5Lksol4sqo. pic.twitter.com/4cpYXti3tu

– Limited Run Games (@LimitedRunGames) 16 mars 2020

