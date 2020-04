Streets of Rage 4 présente son patron Estel Aguirre et son BSO officiel

Nous continuons à connaître de nouveaux détails de Streets of Rage 4, le nouvel épisode de la mythique saga de beat em ’up. Si cela ne fait rien, nous avons parlé de la possibilité d’utiliser des personnages avec leur apparence classique ou d’écouter le BSO original correspondant aux deux premiers versements. Et nous avons également révélé divers détails de son mode de combat. Maintenant, nous obtenons des informations sur un nouveau et impressionnant patron qui fait monter les attentes encore plus si possible.

Dotemu, à travers son profil Twitter officiel, a publié une petite vidéo axée, cette fois, sur l’un des patrons de Streets of Rage 4. Nous parlons, ni plus ni moins que, de Estel Aguirre. Une police, aimée de la communauté qu’elle protège, avec un fort sens du devoir. Il semble chanté d’affirmer que ses mauvaises puces et son obsession d’accomplir son travail dans les rues qu’elle patrouille va nous amener à passer plus d’un problème devant elle, non? Nous vous laissons le petit trailer de présentation partagé dans le tweet d’annonce lui-même:

Un flic volontaire conduit par le devoir. Rencontrez le fort, Estel Aguirre, un patron prêt à maintenir l’ordre quoi qu’il en soit. Apprenez son histoire dans Streets of Rage 4, le 30 avril sur PC, PS4, Xbox One et Switch # SOR4 @ Lizardcube @Guard_Crush pic.twitter.com/GZlpxK5GcE – dotemu (@Dotemu) 21 avril 2020

Pour aggraver les choses, Lizardcube vient d’annoncer que son bande sonore Il sera mis en vente à l’occasion du lancement du titre en question. Son contenu?

Il semble que nous devrons attendre jusqu’au 30 avril, date de sortie officielle de Streets of Rage 4 sur Nintendo Switch, pour connaître toutes les histoires derrière Estel Aguirre. Ainsi que son comportement a priori dévastateur et retentissant au combat. Êtes-vous prêt pour un self contre le quartier dans sa forme la plus pure? Nous attendons vos commentaires sur le forum.

