Streets of Rage 4 révèle son style artistique “étourdissant” dans un journal de développement

Les responsables de Streets of Rage 4 partagent une nouvelle vidéo du jeu consacrée au “superbe style artistique dessiné à la main qui accompagne le retour de cette tristement célèbre franchise”. C’est un journal de développement où l’on commente comment la vision de Lizardcube n’hésite pas à intégrer de nouveaux éléments et une sensation plus distinguée sans renoncer à l’esthétique déjà connue de la franchise avec ses environnements urbains chargés de néon. Nous verrons le résultat à la fin de l’année sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.