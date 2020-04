Streets of Rage 4 sort une nouvelle bande-annonce et … date de sortie?

Streets of Rage 4 C’est l’un des titres qui, de son annonce multiplateforme (Nintendo Switch inclus) à chaque nouvelle vidéo ou détail connu, parvient à susciter plus d’attentes. Sans surprise, nous parlons, ni plus ni moins, du premier opus de la série principale au cours des 25 dernières années. Maintenant, nous obtenons des détails nouveaux et importants, certains officiers et d’autres … pas tellement, de ce titre.

Les distributeurs et co-développeurs de Streets of Rage 4 Dotemu (Wonder Boy: The Dragon’s Trap, Windjammers), ainsi que les co-développeurs Lizardcube (Wonder Boy: The Dragon’s Trap) et Guard Crush Games (Streets of Fury) ont été les chargé d’annoncer officiellement que Streets of Rage 4 aura un prix sortie de € 24,99. Libérant, à son tour, un nouveau trailer qui révèle certains des hommages que le jeu rend à la franchise. Impôts dont un mode rétro qui nous permet de débloquer certains personnages des versements originaux, qui s’ajoutent aux cinq personnages dessinés à la main pour ce nouvel épisode, et qui nous sont présentés avec un style pixel art fidèle avec lequel, en plus, ils maintiennent chacun de leurs mouvements de signature (les combattants de Streets of Rage pourront appeler les flics comme un mouvement spécial tandis que les combattants de Streets of Rage 3 pourront sprinter et faire un saut périlleux sur la scène). Comme si cela ne suffisait pas, les joueurs pourront activer la bande originale originale, afin que leur aventure soit complètement accompagnée des précédents titres de la franchise. Nous vous laissons la vidéo en question pour que vous puissiez en profiter:

Enfin et surtout, l’eShop vient d’être mis à jour pour montrer comment date de sortie de Street of Rage 4 le 23 avril. Cependant, depuis l’écriture de NextN, nous devons être prudents et éviter les gros titres sensationnels, car, officiellement, la seule confirmation officielle de Dotemu, et après avoir reçu son dernier communiqué de presse, est que la date de lancement dudit jeu sera annoncé très bientôt.

