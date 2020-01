Streets of Rage 4 va sortir la version physique de Limited Run Games

Streets of Rage 4 devrait sortir au cours du premier semestre 2020 de Dotemu, Guard Crush Games et Lizardcube. Limited Run Games a maintenant annoncé qu’il allait faire une sortie physique de Streets of Rage 4 pour commémorer la sortie. Ils n’ont pas encore donné de nouvelles, donc je suis désolé de dire que le titre a raconté toute l’histoire ici et maintenant vous lisez le reste de cet article sans raison. Mais si vous pouvez utiliser un rappel sur ce que nous savons de ce jeu, restez!

Nous sommes ravis d’annoncer que nous allons faire une série limitée physique de Streets of Rage 4. Plus de détails à venir! pic.twitter.com/7L3b0Jp0oT

– Série limitée ? PAX South (@LimitedRunGames) 14 janvier 2020

Ce beat’em up attrayant a été annoncé pour la première fois en août 2018, et depuis lors, Dotemu a révélé de nouveaux détails sur le jeu au coup par coup, notamment sa liste de personnages jouables. Jusqu’à présent, Axel Stone, Blaze Fielding, Adam Hunter et Cherry Hunter sont des personnages confirmés. Les trois premiers sont tous issus des jeux originaux sur Sega Genesis, tandis que Cherry Hunter est un nouveau personnage et la fille d’Adam. Il semble qu’au moins un autre personnage jouable reste à révéler, comme le suggère la silhouette d’un personnage imposant vu dans l’image promotionnelle ci-dessus.

Streets of Rage 4 sortira sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous êtes maintenant tous rattrapés par ce titre. Pensez-vous que vous allez récupérer la version physique de Limited Run Games?

