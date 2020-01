Streets of Red obtient une version physique

Le jeu beat ’em up Streets of Red devient physique. PM Studios et acttil ont fait cette annonce aujourd’hui, ce qui se produit via Limited Run Games.

Deux versions de la version physique sont en cours de préparation. Avec une copie standard, les fans peuvent acheter une édition collector. Il contient:

– Couverture de l’édition spéciale

– Boîte rétro

– Livret rétro

– Chariot de réplique rétro

– Affiche au format A2

– CD de bande originale avec pochette

Limited Run Games lancera les précommandes le 21 janvier sur son site Web ici.

Source: PM Studios PR

