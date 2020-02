Strive sera le jeu le plus profond de la série

Capture d’écran: Arc System Works

Guilty Gear Strive est la prochaine suite d’Arc System Works à Guilty Gear Xrd, qui a revigoré la scène compétitive de la série en tant que première nouvelle entrée en 12 ans. La communauté compétitive attend beaucoup de Strive, et elle n’a pas eu peur de signaler les problèmes qu’elle a rencontrés lors des premières versions. Kotaku a parlé au directeur de Guilty Gear Strive, Akira Katano, pour plus de détails sur la façon dont le studio prévoit de répondre à ces préoccupations. Le jeu peut sembler simple, a déclaré Katano, mais il est en réalité beaucoup plus profond que ses prédécesseurs.

Guilty Gear est une série connue pour ses systèmes de combat intenses et compliqués. Le rythme peut être imposant même pour les joueurs expérimentés de jeux de combat, sans parler des débutants. Strive essaie de changer cela de plusieurs manières, et de nombreux concurrents chevronnés voient la nouvelle interface utilisateur du jeu à venir et les mises à jour des mouvements comme une simplification excessive des concepts de base de la série. S’efforcer, a déclaré Katano à Kotaku par e-mail, consiste à donner une “impression de simplicité” pour attirer les joueurs avant de révéler “un niveau de profondeur jamais vu dans la série Guilty Gear”.

“Ce n’est pas un jeu simple, comme d’avoir des options limitées ou une exécution trop facile, à ce niveau profond”, a expliqué Katano. «Nous sommes en train de changer ce qui a rendu les jeux précédents intéressants en quelque chose de nouveau et d’intéressant. Le style peut être différent, mais nous nous efforçons de le rendre encore plus attrayant que nos titres précédents. »

En théorie, cela sonne bien, même si c’est un peu par cœur. Mais à partir des premières projections, il est clair que les responsables de Strive ont simplifié les éléments fondamentaux de la formule de Guilty Gear.

L’interface utilisateur de Strive est franchement assez moche, à la fois minimaliste et envahissante à la fois. Un aspect important du gameplay de Guilty Gear connu sous le nom de R.I.S.C. La jauge, qui détermine les dégâts et la mise à l’échelle de l’étourdissement, est pratiquement cachée. Katano a déclaré que c’était l’un des aspects les plus critiqués lors des projections publiques de Strive et que le studio prévoyait de présenter une interface utilisateur “améliorée” ce printemps.

«Nous pensons que les informations qui peuvent affecter le résultat du match, y compris le R.I.S.C. niveau, devrait être facilement compris en un coup d’œil », a déclaré Katano. “Étant donné que Guilty Gear possède de nombreuses mécaniques de jeu qui changent votre statut tout au long d’un match, nous craignons que le fait de voir tout cela à l’écran rend le jeu compliqué pour les joueurs. Notre plan est d’éviter soigneusement cela, tout en affichant tout ce qui est nécessaire. Nous chercherons le bon équilibre en utilisant les commentaires de chacun. “

Katano a également partagé un certain contexte sur les changements controversés de Strive à l’airdashing, qui ont été présentés pour la première fois dans une construction chez Evo Japan le mois dernier. Tout comme le tir à la terre, le tir aérien consiste à combler rapidement l’écart entre vous et un adversaire. La version aéroportée remplit une double fonction en ce qu’elle fournit des attaques surprises par le haut en utilisant ce que l’on appelle un «tir instantané de l’air». Cette technique puissante permet aux joueurs d’effectuer un airdash peu de temps après avoir quitté le sol et est omniprésente dans les jeux de combat inspirés des anime comme Guilty Gear.

Contrairement aux versements précédents, le tirage d’air dans Strive est très délibéré et évident. Il y a une animation claire de «liquidation» avant chaque tiret aérien qui crée un délai notable avant que le personnage ne tire en avant. Ce n’est pas mal du tout – les personnages peuvent désormais effectuer des attaques plus tôt pendant le tirage, créant des opportunités de mixage intéressantes – mais la communauté se méfie de tout ce qui change fondamentalement la façon dont Guilty Gear a été joué dans le passé. Katano a déclaré qu’il s’agissait de rendre les tirets plus «reconnaissables» à une grande variété de joueurs.

“Avec les précédents airdashes, il était difficile pour les nouveaux joueurs de la série d’imaginer un moyen de les gérer”, a expliqué Katano. «C’était une des raisons pour lesquelles il était difficile pour les nouveaux joueurs d’entrer dans le match. Cependant, afin de résoudre ce problème et de créer un nouvel élément dans le gameplay, nous avons fait en sorte que vous puissiez changer la trajectoire de votre tir aérien en modifiant le moment de votre attaque. Ce mécanicien conserve la sensation d’un jeu Guilty Gear et offre plus d’options stratégiques qu’avant. »

Les joueurs sont également préoccupés par la question du «netcode», qui a récemment été un sujet brûlant dans la communauté des jeux de combat. De nombreux joueurs de jeux de combat appellent les développeurs à adopter enfin une technologie connue sous le nom de «netcode rollback» pour une expérience en ligne plus fluide. Les studios américains comme ceux derrière Killer Instinct, Mortal Kombat et Skullgirls sont passés à ce cadre pour le multijoueur en ligne, mais les développeurs japonais se traînent sensiblement les pieds.

Arc System Works a simplement ignoré les appels de la communauté pour le retour en arrière du netcode, mais les joueurs ont reçu une lueur d’espoir lorsque cette technologie a été mentionnée dans les questionnaires distribués lors des démonstrations publiques de Strive. Katano était sans engagement quant à la possibilité d’utiliser le netcode de restauration dans le jeu à venir au cours de notre conversation, mais a noté qu’il était conscient que les joueurs le souhaitaient et a déclaré qu’il considérait le plaisir mondial comme une partie nécessaire du succès de Strive “encore plus que les jeux précédents”.

Guilty Gear Strive et ses développeurs ont beaucoup de responsabilités sur leurs épaules. Les fans de la série sont irréductibles dans leur dévotion et voient Strive comme une opportunité pour la série de revenir à la pointe de la compétition de jeux de combat. À bien des égards, Guilty Gear Xrd se sentait comme une continuation simple de la franchise inspirée du rock and roll malgré son arrivée plus d’une décennie après l’entrée précédente, mais comme les Rolling Stones flirtant avec la discothèque, il est clair qu’Arc System Works est dédié à élargir son attrait populaire avec Strive.

