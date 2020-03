Studio veut apporter des jeux PS5 et Xbox Series X à Switch

Une nouvelle génération de consoles se profile à l’horizon et promet d’offrir des expériences de jeu passionnantes. Ce qui précède en a excité beaucoup, mais cela a également fait craindre à plusieurs Nintendo Switch. Ce qui précède car ils pensent que les nouveaux jeux ne peuvent pas fonctionner sur cette console. Pour calmer ceux qui pensent cela, une étude a déclaré qu’ils souhaitaient apporter des jeux Xbox Series X et PlayStation 5 à Nintendo Switch.

Dans une discussion avec Maxi-Geek, Elijah Freeman, vice-président de la division des jeux Virtuos, a déclaré que dans son studio, ils étaient prêts à apporter des jeux de prochaine génération à Switch. En fait, il a mentionné qu’ils sont pleins de talents prêts à relever ce nouveau défi.

“Nous pensons que 2020 sera l’année du développement axé sur les jeux, où les joueurs s’attendent à un niveau d’expérience cohérent de leurs jeux préférés. Avec le lancement de la nouvelle Xbox Series X et PlayStation 5 cette année, les développeurs doivent élaborer des stratégies et planifier une expérience de jeu cohérente sur toutes les plates-formes. Chez Virtuos, nous sommes chargés et pleins de talents prêts à aider à apporter ces nouveaux jeux à la Nintendo Switch “, étaient les mots de Freeman.

Bien qu’avec ces déclarations, Freeman ne s’engage à rien, la réalité est qu’elles représentent beaucoup d’espoir pour les propriétaires d’une Nintendo Switch. Ce que nous voulons dire, c’est que cela montre qu’il est prévu de continuer à travailler sur des ports de jeux tiers pour la console hybride.

Bien sûr, il faut également se rappeler que la décision de savoir quels jeux viennent sur Switch ne dépend pas de Virtuos. Ce que nous voulons dire, c’est que les distributeurs des différents projets pour Xbox Series X et PlayStation 5 seront ceux qui prendront la décision d’apporter ou non certains jeux sur cette plateforme.

Maintenant, la réalité est que nous savons encore peu de choses sur ce que les sociétés tierces planifient pour la prochaine génération de consoles. Nous devrons être conscients de vous informer lorsque nous en saurons plus à ce sujet.

