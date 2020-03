Stunfisk sourit quand ça fait mal aux gens

Chaque Pokémon est intéressant et mérite d’être mentionné. Je ne joue pas une tonne de Pokémon, mais j’aime l’univers et j’aime en savoir plus sur les créatures qu’il contient. Voici donc un autre Pokémon! C’est Stunfisk!

Détails de Stunfisk

Type: Sol / Électrique

Taille moyenne: 2 ’04

Poids moyen: 24,3 lb

Ajouté pour la première fois dans la génération V

Certaines personnes ont du mal à tuer un insecte ou à donner la fessée à leurs enfants ou même à crier après quelqu’un. Ces gens ont de l’empathie et sont gentils. Ensuite, certaines personnes font non seulement du mal aux gens, mais elles aiment aussi le faire. Stunfisk est l’un de ces psychopathes qui choque les gens et sourit tout le temps. Putain, Stunfisk?

Quand j’ai vu Stunfisk pour la première fois, j’ai été frappé par sa laideur et la façon dont il semble avoir été conçu par un artiste qui avait cinq minutes pour créer quelque chose. Il est, je suppose, censé ressembler à un Sunfish, qui sont de gros poissons étranges dans le monde réel. Cependant, il y a une grande différence entre Stunfisk et un Sunfish: Sunfish ne choque pas les gens.

Selon plusieurs entrées Pokedex trouvées sur Bulbapedia, Stunfisk choque les plongeurs ou toute autre personne qui y marche ou le touche. Pendant qu’il vous choque, il sourit. Pourquoi? Bonne question. Son entrée Pokedex dans Shield dit “Pour une raison quelconque, ce Pokémon sourit légèrement lorsqu’il émet un fort courant électrique.” Deux choses à mentionner à propos de cette entrée: Après des années et des années d’études et de jeux multiples, personne n’a la moindre idée de pourquoi cette chose fait du mal aux gens. Et aussi, c’est la première entrée à ajouter “légèrement”, ce qui semble être un moyen d’essayer de restaurer la réputation de Stunfisk.

“Non non. Il ne l’apprécie pas. Il sourit juste un peu parce que les gens sont choquants euh … ça … ça pique. ”

Ce qui est vraiment foiré, c’est que Stunfisk se cache dans la boue, attendant d’être piétiné ou touché. Il s’agit donc d’un piège électrique géant et vivant avec un fétiche de la douleur. Pokemon est une franchise étrange.

Fan Art préféré

Oh mon dieu, chaque fois que quelqu’un crée un rendu réaliste d’un Pokémon aquatique, cela mène à quelque chose de terrifiant.

Faits aléatoires

Dans Sword and Shield, une nouvelle version de ce Pokémon a été introduite. Cette version galarienne n’est pas électrique et a une bouche sur son visage qui ressemble à un Pokeball. Cela a été connu pour piéger les entraîneurs qui ne font pas attention. Selon Bulbapedia, Stunfisk est si difficile qu’un lutteur de sumo pourrait marcher dessus et cela ne blesserait pas le poisson. C’est une façon de tester la capacité d’un animal à résister à la pression. Stunfisk a été créé par Mana Ibe et a été conçu pour être “… le Pokémon le plus plat de tous les temps”. Mission accomplie.

Meilleur commentaire de la semaine dernière

Mais … il a à peine même un nez. C’est, au mieux, un trou de crâne.

-Stunkydunk

Skull Hole est mon nouveau Pokémon original. C’est un crâne humain avec un grand trou dans le front où un long bras vert apparaît et gifle les gens.

