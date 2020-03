Summer Games Done Quick a été retardé par un coronavirus

Par Sebastian Quiroz

La dernière victime de COVID-19 est Summer Games Done Quick. Cet événement annuel devait initialement avoir lieu du 21 au 28 juin, cependant En raison du risque présenté par les grandes réunions, l’événement a été reporté, et maintenant il aura lieu du 16 au 23 août.

Cependant, tout n’est pas une mauvaise nouvelle, car, en même temps, les organisateurs de Games Done Quick organiser un événement en ligne du 17 au 19 avril, consacré à la collecte de fonds pour Direct Relief, une organisation humanitaire qui se spécialise dans l’aide aux personnes touchées par la pauvreté ou les situations d’urgence, et se concentre actuellement sur la fourniture aux agents de santé d’équipements de protection individuelle et de fournitures médicales essentielles pendant la pandémie.

Cet événement s’appellera Corona Relief Done Quick (CRDQ) et vous pourrez profiter de cette transmission sur la chaîne Twitch officielle des organisateurs, le tout dans le confort de votre foyer. On ne sait pas encore qui seront les speedrunners qui participeront, Parce que l’inscription des participants se terminera jusqu’au 2 avril.

