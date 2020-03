Summer Games Done Quick est retardé en raison de problèmes de coronavirus

Games Done Quick a retardé les jeux d’été Done Quick 2020 en raison du coronavirus.

Comme révélé dans une mise à jour du site, l’événement se déroulera désormais du 16 au 23 août. Par conséquent, l’inscription des participants est maintenant en juin et les soumissions de jeux existantes seront effacées. Cependant, du 26 avril au 9 mai, de nouvelles soumissions peuvent être faites.

Les organisateurs d’événements ont choisi d’organiser un autre événement pour la période du 17 au 19 avril – Corona Relief Done Quick (CRDQ). Il s’agit d’un marathon en ligne, et tous les bénéfices récoltés iront à Direct Relief – “une organisation d’aide humanitaire ayant pour mission d’améliorer la santé et la vie des personnes touchées par la pauvreté ou les situations d’urgence”.

Les soumissions de jeux pour le CRDQ sont ouvertes jusqu’au 2 avril.

L’épidémie de COVID-19 a eu un impact sur divers événements. La semaine dernière, Develop: Brighton a été reporté à novembre tandis que le Taipei Game Show a été annulé. En plus de cela, le National Videogame Museum au Royaume-Uni a été contraint de créer une page Just Giving dans le but de rester ouvert et d’éviter une fermeture définitive.

Pendant ce temps, des entreprises et des particuliers ont donné de l’argent pour aider dans les efforts de secours. Plus tôt ce mois-ci, Riot Games a promis 1,5 million de dollars pour aider les personnes touchées à Los Angeles. De plus, Pro Streamer Ninja et son épouse, Jessica Blevins, ont fait un don de 150 000 $.