Summer in Mara arrive sur Nintendo Switch en exclusivité au printemps

Comme ils disent dans ces cas, en l’absence de bon pain direct, ce sont des gâteaux Indie World. Pas plus tard qu’hier, Nintendo a annoncé, à la surprise de ses propres et des étrangers, une présentation Monde indépendant pour aujourd’hui 17 mars à 18h. Un événement parfait pour nous divertir pendant un moment dans ces moments difficiles que nous avons dû vivre et un rendez-vous que, comme il ne pouvait en être autrement, NextN ne pouvait pas manquer. Il y a plusieurs titres annoncés, mais sans aucun doute L’été à Mara C’était l’un des plus attendus. Avons-nous des nouvelles? Nous avons des nouvelles!

Et c’est que Summer in Mara, un titre en charge du développeur espagnol Chibig et dont nous vous avions déjà montré ses premières minutes de jeu il y a un peu plus d’un mois, était présent lors de la présentation Indie World qui a eu lieu il y a quelques minutes. Le jeu en question arrivera comme exclusivité temporaire, et c’est la nouveauté, Nintendo Switch accompagné de divers articles de personnalisation tels que des vêtements et un sac à dos. En revanche, sa fenêtre de lancement se décale, le retard était déjà connu, pour ce printemps.

Envie d’explorer les plus de 30 îles colorées où se déroulera l’été à Mara et de connaître ses habitants, leurs secrets et leur été bleu? Eh bien, pour l’instant, nous n’avons pas d’autre choix que d’attendre en sachant, oui, que les premiers à en profiter seront les propriétaires d’une Nintendo Switch.

