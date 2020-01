Sunday Comics: oeuf dur!

salut! Il est temps pour Sunday Comics de Kotaku, votre résumé hebdomadaire des meilleurs webcomics. Les images s’agrandissent si vous cliquez sur l’icône de la loupe.

Corpse Run par Alex Di Stasi. Publié le 9 janvier. En savoir plus sur Corpse Run.

Awkward Zombie par Katie Tiedrich. Publié le 6 janvier. En savoir plus sur Awkward Zombie.

Héros désemparé par Luis Lee et Ana Gaby Perez. Publié le 6 janvier. En savoir plus sur Clueless Hero.

Double XP par M.S. Corley et Josh Crandall. Publié le 10 janvier. En savoir plus sur Double XP.

(Pas de nouvelle bande dessinée cette semaine)

La vie à Aggro par Fei Hsiao et Cecilia Vasquez. Publié à l’origine le 23 juin 2017. En savoir plus sur Life in Aggro.

Nerf MAINTENANT !! par Josué Pereira. Publié le 10 janvier. En savoir plus sur Nerf MAINTENANT !!

Penny Arcade par Jerry Holkins et Mike Krahulik. Publié le 10 janvier. En savoir plus sur Penny Arcade.

