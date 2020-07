Sunday Comics: Quelle couleur?

Illustration:

salut! Il est temps pour Sunday Comics de Kotaku, votre résumé hebdomadaire des meilleurs webcomics. Les images s’agrandissent si vous cliquez sur l’icône de la loupe.

Illustration: Corpse Run

Corpse Run par Alex Di Stasi. Publié le 2 juillet. En savoir plus sur Corpse Run.

Illustration: Zombie maladroit

Awkward Zombie par Katie Tiedrich. Publié le 29 juin. En savoir plus sur Awkward Zombie.

Image: Héros Clueless

Héros désemparé par Luis Lee et Ana Gaby Perez. Publié le 29 juin. En savoir plus sur Clueless Hero.

Illustration: Double XP

Double XP par M.S. Corley et Josh Crandall. Publié le 1er juillet. En savoir plus sur Double XP.

Illustration: Life In Aggro

La vie à Aggro par Fei Hsiao et Cecilia Vasquez. Publié le 5 juillet. En savoir plus sur Life in Aggro.

Illustration: Nerf maintenant

Nerf MAINTENANT !! par Josué Pereira. Publié le 3 juillet. En savoir plus sur Nerf MAINTENANT !!

Illustration: Penny Arcade

Penny Arcade par Jerry Holkins et Mike Krahulik. Publié le 3 juillet. En savoir plus sur Penny Arcade.

