Super Crush KO est un bagarreur 2D frénétique débordant de charme

Super Crush KO est le dernier jeu de Vertex Pop, les créateurs du jeu de tir d’arcade à défilement latéral 2017 Graceful Explosion Machine. Super Crush KO contient beaucoup du même assaisonnement vibrant et frénétique dans sa conception et sa présentation de gameplay fondamentales. Il s’agit d’un bagarreur 2D minimaliste situé dans un monde coloré et réconfortant. Il existe une variété de mécanismes faciles à comprendre, mais suffisamment profonds pour être absorbés, ce qui incite beaucoup à rejouer les niveaux et à maximiser les meilleurs scores.

Regardez la vidéo ci-dessus pour voir comment le jeu se déroule ou lisez la transcription ci-dessous.

Super Crush KO commence avec une extraterrestre super fine, Ann, se précipitant dans la chambre de notre personnage principal Karen et volant son adorable chat Chubbz, qui est apparemment “Le chat le plus mignon de l’univers”. Les développeurs n’ont clairement pas rencontré ma propre petite tête de mort Ripley, mais ça va.

Karen part pour sauver son chat kidnappé d’Ann en frappant, en donnant des coups de pied et en tirant à travers des vagues d’ennemis de robots. Les niveaux ressemblent à des scènes Super Smash Bros., avec plusieurs couches de plates-formes qui nécessitent des réflexes ultra-rapides pour naviguer. Chaque écran est une large série de plates-formes, de pièges et de portails pour vous permettre de danser tout en détruisant tout ce qui est en vue.

Karen a des mouvements qui rendraient le groupe de garçons de Devil May Cry jaloux, comme un tiret aérien utilisé pour esquiver et annuler les attaques ennemies. Il y a quatre mouvements d’attaque principaux: un “Twister Drill” qui envoie Karen à travers plusieurs ennemis dans une spirale satisfaisante et les lance en l’air pour une attaque de suivi.

La tranche «Upper Cut» de Karen est explicite. Il est utile pour attaquer immédiatement les ennemis sur les plateformes au-dessus de vous. Le «Air Pop» est un tiret en l’air qui peut être utilisé pour regrouper plusieurs ennemis et les lancer en l’air pour quelques coups de plus ou pour aider à atteindre des rebords difficiles. Pensez à Altered Beast mais pas terrible.

Enfin et surtout, le «Ground Shake» est un smash au sol de type Hulk qui lance les ennemis en l’air pour que vous les jongliez avec votre arme. Oh ouais, Karen a aussi un pistolet. Le tir rapide du pistolet est utile pour éliminer les ennemis hors de portée. Le pistolet, les mouvements d’attaque et le tiret ont tous des temps de recharge, il y a donc des moments où vous pourriez vous faire prendre dans un endroit vulnérable sans trop de jus pour faire quoi que ce soit.

Le fait de toucher réinitialise votre compteur de combo et affecte négativement votre note globale pour le niveau, il est donc préférable de le garder en mouvement et de hiérarchiser les ennemis de manière stratégique. Le jeu vous encourage à le mélanger et à utiliser tout votre arsenal, en tissant des combos pour accumuler des points pour la meilleure note possible.

Les signaux audio vous indiquent quand votre arme est rechargée ou lorsque vous n’avez plus de jus pour effectuer des mouvements spéciaux, ou plus important encore, lorsque votre spécial est prêt. Le spécial de Karen est un faisceau géant qui peut éliminer une section entière d’ennemis ou enlever une partie de la santé d’un boss. Le jeu fait si bien les signaux audio que j’ai rarement eu à regarder mes compteurs. Il s’est enclenché comme un jeu de rythme.

Le jeu vous récompense pour des combos parfaits, en évitant tous les coups et en ne mourant pas. Le vrai défi est de rejouer les niveaux pour maximiser les scores et obtenir la cote S + illusoire. Même obtenir un rang S est assez difficile et j’ai passé beaucoup de temps à rejouer certains niveaux pour obtenir quelque chose de plus élevé qu’un rang A.

Le combat de Super Crush KO ne sera pas trop difficile pour les vétérans du genre, mais c’est toujours un très bon moment pour voir l’écran nettoyé dans une rafale d’explosions et de nuages ​​de fumée. J’ai de minuscules, minuscules, reproches. Il y avait des moments où l’écran se transformait simplement en un grand bol de céréales détrempé qui rendait difficile de voir où Karen était pendant un combat.

Le jeu se fige également pendant une fraction de seconde lorsque vous récupérez un cœur après avoir subi des dégâts. C’est intentionnel, mais cela détournerait mon timing de certaines attaques. Et tandis que le jeu est super court et peut être terminé en quelques heures, la quantité de rejouabilité cuite m’a fait consacrer beaucoup plus de temps que ce que j’attendais.

Je dois encore revenir en arrière et obtenir quelques rangs S de plus et comprendre comment diable pour clouer le rang S +. Alors oui, si vous voulez, vous pouvez verser une tonne de temps dans Super Crush KO. C’est un merveilleux petit bagarreur qui a beaucoup plus à faire qu’il n’y paraît.

Super Crush KO est maintenant disponible sur Steam et Nintendo Switch.

