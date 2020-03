Super Mario et Pokémon parmi les 100 meilleurs designs de l’ère moderne

Il y a de nombreuses années, en particulier en 1959, les médias de Fortune ont publié une liste intitulée “Les 100 meilleurs designs” à ce jour. Cette liste a été réalisée par Jay Doblin, directeur du Design Institute du prestigieux Illinois Institute of Technology. En 2019, pour célébrer que pas moins de 60 ans s’étaient écoulés depuis que cette célèbre liste, le même média, Fortune, une fois de plus allié à l’Illinois Institute of Technology et dirigé cette fois par Denis Weil, avait lancé une autre liste similaire, cette fois avec “Les 100 meilleurs dessins de l’ère moderne”. Et vous vous demandez peut-être quel genre de nouvelles est-ce sur un site Web à propos de Nintendo? Eh bien, très simple, car deux grands designs du Big N ont été moulés dans cette prestigieuse liste.

Pokémon et Super Mario rejoignent les meilleurs designs de l’ère moderne

Comment pourrait-il être moins, Super mario Il est répertorié dans la position numéro 44 de cette liste, et la franchise Pokémon au numéro 67. Pour des raisons de poids, ces deux modèles sont dans cette liste, où il existe également des appareils tels que Google, iPhone (celui-ci étant le numéro 1), Netflix ou le légendaire Walkman, parmi beaucoup d’autres. Il convient de noter que dans cette liste, il n’y a pas d’autre design qui appartient au monde des jeux vidéo, donc le design d’une console Nintendo n’apparaît évidemment pas, ce qui nous est étrange, car des designs comme le Billy Ikea.

Source

Voir aussi

Connexes