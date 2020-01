Il y a deux constantes dans le monde du fandom Nintendo que je peux dire avec une certitude absolue. Le premier, et le plus évident, est que Mario est leur IP la plus célèbre. La seconde est que les fans de Nintendo peuvent être très critiques, souvent à tort, des jeux de Nintendo. Des franchises comme Zelda, Metroid et même Mario ont été minutieusement examinées pour avoir dévier des attentes, et parfois même quand elles répondent aux attentes de toute façon. Il est donc logique qu’après des décennies de commentaires positifs et négatifs, Nintendo lèverait les mains en l’air et donnerait les clés du développement aux fans eux-mêmes avec Super Mario Maker et Super Mario Maker 2.

“Le pouvoir est entre vos mains!”

La prémisse de Super Mario Maker est simple: c’est Super Mario, mais vous pouvez construire les niveaux vous-même! Vous n’aimez pas à quel point un niveau dans un jeu canon est si simple et court? Vous pouvez le développer. Vous voulez faire un niveau basé sur des objectifs? Vous pouvez. Vous voulez affronter un Bowser géant avec un autre Bowser sur la tête? Dans les mots du mème lui-même, “Tu le fais alors, si tu es si intelligent!”

Et donnez du crédit à Nintendo; ils étaient en fait sur quelque chose ici! Le grand nombre de cours créatifs du jeu à quatre modèles (cinq dans la suite) est au-delà de l’époustouflant. Que ce soit Super Mario Bros., Super Mario Bros.3, Super Mario World ou New Super Mario Bros., le volume d’idées, bonnes ou mauvaises, issues de ce concept ne peut pas être correctement exprimé. Même les mises à jour ultérieures, qui incluaient la possibilité de se transformer en Squirtle ou en d’autres personnages non-Mario, ont rendu cette idée très simple à revenir encore et encore.

Le World Wide Web

Le téléchargement de cours en ligne pour partager avec des amis et le monde est la meilleure partie. Il permet une interaction avec des inconnus jamais vus dans un jeu Nintendo, vous donnant la possibilité de jouer, de commenter et même de partager des commentaires avec des gens du monde entier. Le jeu en ligne est même encouragé par Super Mario Maker, avec des bonus et des déblocages pour la campagne solo (plutôt modeste) qui ne sont accessibles que de cette manière.

Super Mario Maker 2 avait le défi inhabituel d’étendre un jeu déjà vaste. Mais c’est ce qu’il a fait. Bien que j’aie beaucoup apprécié le premier jeu, j’ai toujours trouvé que les commandes de sa tablette étaient parfois un peu raides. Je n’aimais pas non plus que la connexion en ligne prenne un certain temps, ou que je ne puisse pas prendre le jeu en déplacement. Et je sentais que ses fonctionnalités solo faisaient défaut. Super Mario Maker 2 corrige tout cela: les contrôles sont beaucoup plus naturels, la connexion en ligne est mieux intégrée (après les mises à jour de stabilité) et le jeu, grâce à la portabilité du Switch, peut être pris où je veux. Il a même un mode de campagne approprié impliquant la réparation du château de la princesse Peach.

Est-ce un défi?

L’inclusion du mode multijoueur hors ligne et en ligne facilite le défi aux gens de voir qui arrive en premier à la ligne d’arrivée. Et si vous voulez simplement regarder, vous pouvez aussi le faire! Malheureusement, je n’ai pas encore utilisé le multijoueur, mais au moins c’est un début!

Ces jeux laissent finalement l’héritage d’une communauté compétitive soudée, en particulier de joueurs se faisant des niveaux atrocement difficiles les uns pour les autres, qui sont ensuite diffusés ou envoyés sur YouTube pour inspirer la crainte parmi les joueurs du monde entier.

Tout ramener à la maison…

Super Mario Maker pousse votre capacité à créer au maximum, montrant à quel point il est difficile de vraiment créer des jeux, mais cela aide également à élargir les côtés logiques et créatifs de votre cerveau! C’est la boîte à outils de jeu ultime, et je ne serais pas surpris si les futurs développeurs de jeux s’en inspiraient. Si ce n’est pas digne d’un «meilleur de la décennie», je ne sais pas ce que c’est.

Soit dit en passant, n’hésitez pas à consulter nos autres entrées dans cette série pendant que vous y êtes: