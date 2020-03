Super Mega Baseball 3 frappe le commutateur le mois prochain, comprend un jeu multiplateforme

Dans la continuité de la sortie de Super Mega Baseball 2 en juillet dernier, Metalhead Software a annoncé la troisième entrée de la série – Super Mega Baseball 3 – pour Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 et Steam. Il comprendra un support cross-play, au prix de 44,99 $ USD (ou l’équivalent régional), et arrivera à un moment donné en avril.

Cette nouvelle entrée aura la “simulation sur le terrain la plus profonde” à ce jour, des modes complets en ligne et hors ligne – y compris un nouveau mode de franchise, ainsi que des graphismes très raffinés. Il y a aussi une interface utilisateur remaniée, un nouvel audio, un nouveau contenu d’équipe / personnage et des stades avec des conditions d’éclairage variables. Tout cela est soutenu par le même gameplay facile à apprendre.

Voici ce que le co-fondateur de Metalhead avait à dire sur le nouveau jeu:

Il s’agit de l’expérience la plus complète que nous ayons jamais organisée, avec beaucoup de contenu et une bonne variété de modes qui couvrent le mode solo et le gameplay en ligne. Nous avons gardé les choses simples: un seul achat vous permet d’obtenir l’ensemble du package et il n’y a aucun achat en jeu.

Vous trouverez ci-dessous la bande annonce officielle et une liste des principales fonctionnalités:

Défiez votre coordination œil-main ou détendez-vous et frappez les dingers avec un gameplay fluide qui évolue de manière transparente du niveau novice au niveau de difficulté au-delà de l’expert.

Appliquez et affinez vos instincts de baseball avec une simulation de baseball sophistiquée comprenant de nouvelles mécaniques de pick-off et de vol de base, des lancers sauvages / des balles passées, des frappeurs désignés et des traits de situation.

Admirez les images et les sons de 14 parcs à balles richement détaillés, chacun offrant des conditions d’éclairage uniques de jour, de nuit et alternées.

Guidez une équipe en évolution vers la grandeur sur plusieurs saisons dans le tout nouveau mode Franchise comprenant le développement des joueurs, le vieillissement, la retraite et la signature / libération d’agents libres.

Affrontez en ligne pour gagner des fanions et grimpez dans les divisions supérieures dans le mode multiplateforme Pennant Race.

Créez votre ligue idéale avec une suite de personnalisation complète qui comprend la durée / structure de la saison, les noms / uniformes / logos des équipes et les noms / apparence / attributs des joueurs.

Jouez ou simulez n’importe quelle combinaison de jeux / équipes dans des supports de saisons et d’élimination personnalisés, en solo ou avec des amis.

