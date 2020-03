Super Metroid: ma troisième aventure

Mon histoire commence par une introduction que le joueur doit voir. La voix d’un Dan Owsen annonce que le dernier Metroid est en captivité et que la galaxie est en paix, mais j’ai des doutes. J’expose les détails de mes exploits précédents tandis que celui qui a le contrôle dans ses mains appuie avec anxiété sur les boutons car il ne peut plus attendre pour commencer. Je peux voir son impatience à travers la visière de mon casque. Juste au moment où un mauvais pressentiment m’attaque, je reçois un appel à l’aide. C’est ici que je constate que mon environnement est différent, les couleurs sont plus vives et mes mouvements plus précis, mais l’atmosphère qui est perçue est de solitude et de désolation. Tout le monde est mort, même si je perçois une présence qui m’attend dans l’ombre.

Enfin je retrouve le dernier Metroid, mais voulant le sauver je découvre qu’il est sous l’emprise de Ridley, le chef des Space Pirates. Pour quoi le voudra-t-il? Pourquoi a-t-il tué tout le monde pour le rejoindre? Ridley sera-t-il appelé par le réalisateur, Ridley Scott? Il y a beaucoup de questions et maintenant je n’ai pas le temps d’y répondre, je dois donc aller chercher le reptile ailé et récupérer le petit Metroid. Je m’échappe à peine de la colonie spatiale et je vais sur Planet Zebes, où Ridley a caché l’être mystérieux qui s’est approché de moi comme un enfant perdu dans ma précédente aventure. Je ne peux pas dire que je suis heureux de rentrer, mais je dois reconnaître que la planète est bien meilleure qu’avant.

Lorsque j’atterris et quitte mon navire, je constate immédiatement l’immersion de l’environnement. J’entends une mélodie subtile qui ne génère que plus de suspense en combinaison avec l’orage qui descend sur Crateria. Je me sens plus agile que jamais. Je fais des tests avec le canon de mon bras et je me rends compte que je peux tirer dans 8 directions. Je franchis quelques portes et, après être descendu dans un ascenseur, j’arrive à un endroit qui me semble très familier. Le Morphing Ball doit être ici. Oui, je le savais! Je pense que si je veux trouver Metroid, je devrai sûrement affronter Ridley, donc je dois avoir un bon arsenal, donc je cherche des missiles. Rien de plus pour ne pas partir, je fais une balle (j’adore faire une balle) et laisse tomber quelques bombes. Je découvre que maintenant ils sont plus puissants et me servent non seulement à faire exploser des choses, mais aussi comme une impulsion pour atteindre des endroits très élevés.

Mon premier prix

Je trouve des portes roses, que j’ouvre sans problèmes de missiles, mais bientôt je découvre d’autres couleurs, ce qui me confirme à nouveau que la planète que je connaissais a changé, ainsi que comment l’explorer. C’est comme naviguer en même temps dans un espace familier et étrange. Que dois-je faire pour franchir ces portes? Non seulement je me pose cette question, mais aussi qui me contrôle de l’extérieur. Je pense que nous partageons le sentiment que ce sera une grande aventure pour nous deux.

Après avoir exploré la Crateria pendant un moment, j’arrive à Brinstar. D’où vient cette musique? Il est si bon que Kenji Yamamoto et Minako Hamano l’ont probablement composé. Ce sont des enseignants. Cela me motive à continuer de chercher et de découvrir ce que cette planète a préparé pour moi. Je suis maintenant confronté à une créature végétale particulière qui me lance des spores et, quand je parviens à la vaincre, je trouve mon premier super missile. Il semble qu’en ces temps tout soit super. Je découvre bientôt que les portes vertes s’ouvrent avec des super missiles et ainsi je me dirige vers des endroits que je ne connaissais pas. Réservez ma première grande bataille avec Kraid et je reçois un costume avec lequel je supporte des températures élevées sans perdre d’énergie. Cela s’appelle Varia Suit, mais cela ressemble plus à un costume de barrière.

A Norfair, je me retrouve dans une ambiance très chaude. Après avoir exploré un peu, je peux sauter plus haut et trouver des pompes spéciales qui m’aideront à ouvrir les portes jaunes. Bien que je sache que cela nécessite un plus grand effort de ma part, j’aime l’idée de chercher plus d’outils pour me défendre et avoir accès à toutes les zones de la carte. En parlant de la carte, pour un aperçu rapide, je n’ai qu’à regarder dans le coin supérieur droit de l’écran, mais si je veux le voir plein, je dois attendre que celui qui me contrôle appuie sur START. La même chose se produit si je veux voir mon équipe. J’adore cet écran dans lequel j’apparais bien ici montrant tous les artefacts que je trouve, il semble très intuitif et clair. L’ensemble du design semble phénoménal et j’ai hâte de découvrir les zones bleues de la carte que je ne connais toujours pas. Il y a beaucoup de travail à faire et quelqu’un m’a dit que si je le fais en moins de 3 heures, quelque chose arrivera. Je me demande quelle sera cette chose spéciale. Je suis également frappé par le fait que les zones explorées sont le rose et le bleu inexploré. Cela aura-t-il un sens?

Marine jusqu’aux dents

La nouvelle planète Zebes est si grande et pleine de petits détails qu’elle ne me pèse pas de devoir retourner dans des régions que j’avais déjà parcourues pour trouver de nouvelles choses. J’apprécie chaque centimètre et chaque fois que je trouve un élément et écoute cette fanfare emblématique, je sais que je dois continuer jusqu’à ce que mon objectif soit atteint. J’ai même un crochet avec lequel je peux accrocher sur certaines surfaces. Je suppose qu’un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Grâce à cet ajout à mon inventaire, je peux atteindre un navire abandonné où je ne peux pas sauvegarder ma progression car il n’y a pas d’électricité; mais je ne me décourage pas et continue jusqu’à ce que je le récupère après avoir vaincu Phantoon. Aïe! Il y a des fils lâches. Je ferais mieux de m’éloigner d’eux car mon costume est en métal pur. Leçon apprise. Quand je ne me vante toujours pas d’avoir le costume Varia, je trouve un autre père beaucoup plus: le costume Gravity.

Ma nouvelle acquisition est indispensable à Maridia, la région aquatique de Zebes. Si je ne l’avais pas, je bougerais comme si j’apportais des poches pleines de pierres. Pour vaincre la tête de cette nouvelle zone, Draygon, le mequetrefe qui me contrôle revient à être capturé puis accroché à une prise. Évidemment l’expérience n’est pas agréable et j’ai envie de diriger mon canon vers lui, mais je reconnais que la technique fonctionne car Draygon est l’histoire en quelques secondes. Je suppose qu’aucune douleur, aucun gain. Y aller y a du gain, car le jouet que je reçois après la bataille n’est ni plus ni moins que le Space Jump, avec lequel je peux sauter tout ce que je veux et traverser plus facilement certains terrains.

Ce qu’il faut faire pour gagner

Il est maintenant temps de retourner à Norfair pour régler un compte en attente. Jusqu’à présent, j’ai vécu des choses inoubliables, écouté de la musique magnifique, exploré des mondes pleins de personnalité et d’attention aux détails et découvert des compétences que je n’aurais jamais pensé avoir, mais je dois me concentrer sur mon objectif, sur ce qui donne un sens à mon retour à Zebes: ce petit Metroid Il me voit comme sa mère. La région sud de Norfair est plus agressive et dangereuse que je ne le pensais. Je rencontre jusqu’à présent les ennemis les plus forts, même avec quelques êtres qui sont apparemment invulnérables, mais à qui je prends enfin la mesure et continue. Maintenant, je suis face à face avec mon ennemi juré, mais cette fois notre confrontation est très différente parce que je suis préparé et bien mieux armé que la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. Vous devez payer, Ridley, vous devez payer. Je ressens une grande satisfaction de le voir vaincu, mais je découvre que ma mission à Zebes n’est pas encore terminée. Il est temps de retourner à Crateria.

Depuis que j’ai inspecté cet endroit pour la première fois, j’ai remarqué une zone que j’ai décidé de laisser en attente. Cela doit être important, alors je me tourne vers elle et je tombe sur une pièce dans laquelle se tient une sorte de sculpture formée de personnages représentant chacun des 4 boss que j’ai vaincus jusqu’à présent. Ils perdent la couleur une par une, le sol s’ouvre et j’ai accès à Tourian, où j’ai le ferme espoir de retrouver Metroid. Soit dit en passant, je déteste être appelé Metroid. Je comprends vraiment l’agacement de Link quand ils lui disent Zelda. Un effort pour faire une image et les gens n’aident pas. Quoi qu’il en soit, le mien.

L’apogée approche et je pense savoir à quoi je vais faire face dans cette région de la superbe mais hostile planète Zebes. Je peux presque sentir la transpiration dans les mains de celui qui me contrôle. Comprenez qu’ensemble, nous arrivons à la fin de nos aventures. Tourian est une région à avance linéaire infestée de Metroids qui doivent être vaincus avec des missiles. Heureusement, il y a quelques capsules de stockage et un point de recharge d’énergie qui me conviennent très bien, surtout après avoir eu une rencontre quelque peu malheureuse avec le Metroid pas si petit qui m’a laissé presque sans énergie. Comme si tous les souvenirs évoqués en se déplaçant sur cette planète n’étaient pas suffisants, je me retrouve à nouveau face à face avec Mother Brain. Oui, la même entité que j’ai vaincue dans ma première aventure qui, en fait, n’avait pas l’air, ne jouait pas, ni ne se sentait aussi captivante que cela.

Je lui donne presque toute ma réserve de missiles et, quand je pense que c’est fini, Mother Brain se transforme en un énorme monstre qui n’hésite pas à me tirer dessus et à me faire beaucoup de mal. Le combat semble perdu lorsque, de façon inattendue, mon Metroid apparaît et, se plaçant dans la tête de mon ennemi, draine toute son énergie puis restaure la mienne. Quand je suis encore en convalescence, Mother Brain est reconstitué et commence à tirer sur Metroid jusqu’à ce que, dans un moment épique et dévastateur, il finisse sa vie. Avec son dernier résidu d’énergie, il me donne Hyper Beam, l’arme la plus puissante du jeu. Je décharge toute ma fureur contre le redoutable spawn et le vaincre avec facilité. Je ressens l’envie de faire un high five avec qui me contrôle, mais il est trop tôt pour les célébrations: la séquence d’auto-destruction de Zebes a été activée et je dois m’échapper en moins qu’un coq chante. Un coq spatial, bien sûr.

Sans aucun doute, je viens de vivre l’aventure la plus excitante et mémorable de ma vie.

Je vis les moments les plus effrénés de ma mission. Je sens mon cœur et celui qui me contrôle battre à l’unisson. L’alerte résonne sur toute la planète et contribue au stress et au désespoir que nous ressentons tous les deux. Après avoir couru, sauté et vaincu plusieurs ennemis, je parviens à trouver un passage se connectant à Crateria et me dépêche de rejoindre mon vaisseau. Malgré la précipitation, je prends le temps de sauver des amis que j’ai rencontrés au cours de ma journée. Je veux aussi qu’ils soient sauvés et j’espère les revoir un jour. Enfin, j’atteins mon navire et saute rapidement à bord et m’échappe de Zebes. Sans aucun doute, je viens de vivre l’aventure la plus excitante et mémorable de ma vie. En volant hors de l’orbite de la planète qui explose, je peux voir le visage de la satisfaction et de la fierté de celui qui me contrôle. Bon travail, mon ami. L’opération s’est terminée avec succès et … en moins de 3 heures! Je pense que le moment est venu de découvrir quel est le prix dont ils m’ont tant parlé, mais pas avant d’avoir vu le générique et d’avoir ressenti une profonde gratitude pour chacune des personnes qui ont rendu possible cette œuvre d’art authentique avec laquelle je suis entrée avec hype et soucoupe au territoire des 16 bits. Je ne revivrai guère quelque chose d’aussi spécial, si profond et fait avec tant de dévouement et d’affection.

Eh bien, maintenant, le prix. Qu’est que c’est? Que se passe-t-il? C’est sérieux? Je dois le faire? C’est bien, mais seulement parce que je suis très fier d’avoir joué, avec qui m’a contrôlé, cet exploit inoubliable. Rendez-vous sur la prochaine mission, que je trouve compliquée à surmonter celle-ci. La tige est très haute.

Une promesse qui, je l’espère, sera bientôt remplie.