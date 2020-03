Super MMO Guild Wars 2 confirme sa troisième expansion avec une image concept art

Arena Net présente une feuille de route pour les mois à venir du jeu vidéo.

Par Mario Gmez / 13 mars 2020, 22: 0012 commentaires

Arena Net, l’équipe responsable de Guild Wars 2, a partagé via son blog officiel unnouvelle feuille de routepour son MMO populaire, où nous pouvons trouver des commentaires sur le développement et des détails sur les mises à jour à venir. Mais ce qui est encore plus intéressant, c’est qu’à la fin de la publication, nous trouvons un paragraphe qui confirme ouvertement l’existence d’untroisième expansion.

Actuellement, les joueurs ne peuvent accéder qu’à Guild Wars 2 – Heart of Thorns et Guild Wars 2 – Path of Fire. Quels sont les indices de l’avenir en ce moment? Pour l’instant, juste une image d’art conceptuel. “L’équipe travaille dur sur[la tercera expansin]et c’esttrop tôt pour parler des détails, y compris les fonctionnalités, l’historique, la date de sortie ou le programme de développement “, indique le communiqué.” Nous devrons suivre le plan jusqu’à ce que nous soyons prêts à révéler plus d’informations au monde. Lorsque nous serons prêts, vous pourrez être sûrs que vous saurez. “

Soyez dans un environnement de fantaisie orientaleÀ en juger par l’image, il semble que GW2 nous conduira à un emplacement defantaisie orientaledans son prochain téléchargeable, similaire à Mists of Pandaria de WoW, bien qu’il ne fasse pas allusion à des personnages ou des événements reconnaissables de son univers.

D’un autre côté, tout au long du prochain trimestre, nous verrons le retour du Super Adventure Festival et de Dragon Bash, tous deux avec des réalisations, des rencontres holographiques, des courses et des récompenses. À l’approche de l’été, nous verrons égalementtroisième épisodeLa saga Icebrood dans le cadre du programme Living World, qui comprend des missions d’histoire, un assaut et des zones de capture et de défense PvE. D’un autre côté, la semaine prochaine, nous verrons une nouvelle amulette légendaire pour le PvP.

