Super Nintendo World est un “jeu vidéo vivant et grandeur nature”

Au cours des dernières années, Nintendo et Universal ont travaillé ensemble pour créer des attractions de parc à thème Nintendo. Le premier emplacement Super Nintendo World ouvrira à Osaka, au Japon cet été, puis les parcs d’Hollywood, d’Orlando et de Singapour suivront. Nintendo a promis une mise à jour ce soir à 19 h. Pacifique / 22 h Eastern, mais nous venons juste de nous taquiner tôt. Universal diffuse en direct en ce moment, et ils ont fait une brève mise à jour sur leurs plans avec Nintendo. Plus intéressant encore, ils décrivent le parc à venir comme un «jeu vidéo vivant et grandeur nature».

Mise à jour: Il semble que Nintendo ait décidé de télécharger une vidéo hype de Super Nintendo World un peu tôt! Il n’y a pas beaucoup de nouvelles informations ici, mais nous garderons les yeux ouverts pour un communiqué de presse avec des détails supplémentaires.

Un jeu vidéo vivant et grandeur nature

Universal a révélé que les participants à Super Nintendo World recevront des bracelets portables qui fonctionnent en tandem avec une application. Ces accessoires, appelés «Power Up Bands», s’associent à l’application pour former une expérience interactive. Nintendo et Universal espèrent vous faire sentir comme si vous faisiez partie d’un monde de jeux vidéo. Vous pouvez les utiliser pour rivaliser avec d’autres participants au parc et collecter des pièces numériques.

Plus de nouvelles sur Super Nintendo World

Pour le moment, nous n’avons que quelques nouveaux détails fournis par le journaliste de Bloomberg, Kurumi Mori. La présentation officielle de Super Nintendo World démarre dans environ une heure (au moment de la presse), nous ne devrions donc pas avoir à attendre longtemps pour obtenir des informations plus concrètes. Nous devrions obtenir un aperçu plus approfondi du type d’expériences interactives qui seront disponibles. La promesse d’un jeu vidéo vivant et grandeur nature est assez alléchante, mais Nintendo peut-il tenir ses promesses? Branchez-vous ce soir pour connaître toutes les dernières nouvelles!