Super Rare Games annonce 7 éditions physiques de jeux pour Switch

Peut-être que vous connaissez l’entreprise Super Rare Games pour être en charge de faire des éditions physiques de certains jeux de Nintendo Commutateur Nous ne pensions même pas qu’ils arriveraient dans ce format, comme Evoland: Legendary Edition. Cependant, nous sommes habitués à ce que cette société annonce un jeu tous les mois environ, mais, maintenant, ils ont jeté la maison par la fenêtre et annoncé, grâce à différentes collaborations, quels seront les prochains jeux qui arriveront sous forme physique au Console hybride Big N! Voici la liste de ces titres que plus d’un voudront sûrement acheter!

Super Rare Games annonce les 7 prochains jeux qui arriveront au format physique grâce à eux

De nos jours, le format physique peut être plus que rare dans certains jeux, en particulier dans ceux de la coupe indépendante, mais il existe des sociétés comme Super Rare Games qui sont chargés de faire des versions physiques de ces titres pour le plus grand nombre de collectionneurs. Ainsi, via son compte Twitter officiel, la société britannique a annoncé ce que le 7 prochaines éditions physiques cela se fera grâce à différentes collaborations, mais il convient de noter que les dates n’ont pas encore été fournies, donc le plus sûr est que ces titres arrivent dispersés tout au long de 2020:

Dandara – Collaboration avec Long Hat House et Raw Fury (Metroidvania) SteamWorld Heist: Ultimate Edition – Collaboration avec Image & Form et Thunderful Publishing (shooter au tour par tour) Darkwood – Collaboration avec Acid Wizard Studio et Crunching Koalas (terror) Freedom Finger – Collaboration avec Wide Right Games (jeu de tir à défilement latéral) Mechtermination Force (du créateur de Gunman Clive) – Collaboration avec Bertil Hörberg (coopérative) The Sexy Brutale – Collaboration avec Tequila Works et Cavalier Game Studios (puzzles et aventure) Assault Android Cactus + – Collaboration avec Witch Beam Games (jeu de tir)

