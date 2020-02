Super Rare Games annonce sept nouvelles versions physiques pour Nintendo Switch

Les collectionneurs physiques se réjouissent, Super Rare Games a annoncé que sept – oui, sept – nouvelles versions de cartouches en édition limitée arriveront prochainement sur Nintendo Switch.

Ces titres incluent Dandara: Trials of Fear Edition, SteamWorld Heist: Ultimate Edition, Bois sombre, Doigt de liberté, Force de mécatermination, La Brutale Sexy, et Assault Android Cactus +.

Nous sommes ravis de travailler avec @longhathouse et @RawFury pour sortir Dandara: Trials of Fear Edition en version physique! Il s’agit d’un incroyable jeu de plateforme 2D metroidvania, et nous attendons avec impatience cette sortie plus tard cette année.

Ensuite, nous accueillons SteamWorld Heist: Ultimate Edition dans la famille Super Rare Games. Nous sommes impatients de faire équipe à nouveau avec @ImageForm et @Thunderfulgames pour sortir le jeu de tir au tour par tour acclamé par la critique.

Les choses vont devenir fantasmagoriques chez Super Rare lorsque nous sortirons le jeu d’horreur acclamé par la critique Darkwood! Nous sommes impatients de travailler avec @acidwizardstudio et @CrunchingKoalas sur ce qui sera notre version la plus effrayante à ce jour.

Fans de SHMUP, vous allez vous régaler. Nous travaillons avec @widerightgames pour libérer physiquement Freedom Finger. Mettant en vedette des goûts de @nolan_north et @TheJohnDiMaggio, il s’agit d’un jeu de tir à défilement latéral piloté par la musique que vous ne voulez pas manquer.

Du créateur de Gunman Clive, vient Mechstermination Force. Affrontez les énormes patrons seuls ou avec un ami dans une coopérative locale. Nous sommes impatients de mettre cela en évidence physiquement aux côtés

@BertilHorberg

Nous nous associons à @TequilaWorks et @Cavalier_GS pour libérer physiquement @SexyBrutale. Rejoignez une balle masquée sans fin dans un jeu de puzzle-aventure plein d’intrigues, d’humour noir et de jeu déloyal.

Dernier point, mais certainement pas le moindre. Nous travaillons aux côtés de @witchbeamgames pour sortir physiquement Assault Android Cactus +. Pensez vite et tirez plus vite. Chargez tête la première dans une armée de robots réaménagés, transformant des scènes et des boss massifs.

Les dates de sortie et les prix exacts n’ont pas encore été annoncés, alors gardez un œil sur ces détails supplémentaires à l’avenir. Tous ces titres seront disponibles exclusivement sur SuperRareGames.com.

Plus tôt cette semaine, nous avons discuté avec le superviseur de la société, George Perkins, de la sortie de deux ans de Super Rare Games sur Switch et de la façon dont il était beaucoup plus adapté à la console de Nintendo. Assurez-vous de lire notre fonctionnalité pour obtenir un aperçu physique complet.

Allez-vous ajouter l’une de ces prochaines versions physiques à votre collection Switch? Laissez un commentaire ci-dessous.

.