Super Rare Games sur 2 ans de versions de commutateurs et l’avenir des médias physiques – Fonctionnalité

Switch est beaucoup de choses pour beaucoup de gens, et ce fait est sans doute la clé de son succès. La façon dont il s’intègre dans votre vie, que vous soyez allongé à la maison sur le canapé, que vous jouiez en mode portable lorsque le téléviseur est pris ou recroquevillé dans le lit avec la console de Nintendo, il est toujours prêt et attend pour se glisser facilement dans votre horaire chargé. Le fait que chaque Switch soit un système portable rend l’argument pour passer au tout numérique avec vos achats de jeux plus convaincant que jamais, en particulier avec d’autres plates-formes. Lorsqu’il est possible d’emporter avec vous tous les jeux de votre bibliothèque, pourquoi vous embêter à construire une bibliothèque physique encombrante?

Pourtant, il reste un public assez important pour les sorties physiques – comme en témoigne la sortie immédiate “Physical?” réponse à chaque annonce de jeu indépendant sur la plateforme. On nous dit constamment que les médias physiques vont dans le sens du dinosaure, mais les entreprises consacrées aux versions limitées et aux jeux vidéo sur cartouche et sur disque prospèrent, notamment sur Switch. L’un des leaders dans le domaine est Super Rare Games et aujourd’hui, la société fête son deuxième anniversaire.

Au début, c’était un processus très rapide où la seule question était de savoir si j’aimais le jeu ou non.

Avec des sorties physiques de certains jeux vraiment excellents à son actif, y compris Snake Pass, Steredenn: Binary Stars, Amoureux dans un espace dangereux, SteamWorld Quest, Les jardins entre et le récemment annoncé World of Goo (pour n’en nommer que quelques-uns), Super Rare s’est concentré uniquement sur les versions de Switch depuis sa création. En seulement deux ans, la société a accumulé une impressionnante bibliothèque de 27 jeux Switch dans sa bibliothèque de cartouches en constante évolution, et il n’y a aucun signe de diminution de la demande malgré l’avenir numérique “ inévitable ” auquel nous sommes inévitablement liés.

“Tout cela est assez surréaliste quant à la façon dont les choses se sont déroulées au cours des deux dernières années”, a déclaré George Perkins, le ‘Head of Doing Stuff’ de Super Rare, lorsqu’on lui a demandé de choisir un moment fort de l’histoire de l’entreprise à ce jour. “Je ne pense pas que quiconque chez Super Rare aurait imaginé que nous serions dans un endroit aussi incroyable après seulement 24 mois en tant que société. La réponse des amoureux de Switch à notre société a été écrasante, donc sans être ringard, tout cela a été un moment fort Libération SteamWorld Quest a été l’un de mes moments forts personnels car c’est l’un de mes jeux indépendants préférés de tous les temps. “

La sortie de SteamWorld Quest d’Image & Form a été un moment fort pour Perkins.

En regardant le catalogue de Super Rare, c’est plus que le simple nombre de titres qui impressionne; c’est la qualité de ces sorties, à la fois dans le packaging et la présentation mais aussi dans les jeux eux-mêmes. On pourrait imaginer que la signature de ces jeux – beaucoup d’entre eux ont été lancés en indie – aurait été délicate, bien que ce ne soit pas vraiment le cas. “Je ne peux pas penser à des titres particulièrement difficiles que nous avons sortis, mais nous avons 4 ou 5 grands projets encore en négociation qui ont mis du temps à franchir la ligne d’arrivée. Les doigts croisés se détachent tous car ils seraient tous formidables ajouts à notre gamme. “

Depuis le début, cette gamme a été soigneusement organisée, bien que le processus de sélection des projets potentiels soit devenu plus complexe au cours des deux dernières années. “Notre politique de signature est devenue beaucoup plus rigide qu’auparavant”, poursuit Perkins. “Au début, c’était un processus très rapide où la seule question était de savoir si j’aimais le jeu ou non. Cela a rapidement changé à mesure que nous devenions plus populaires et je ne pensais pas que nous ne pouvions pas simplement publier des genres et des titres qui J’aime! Maintenant, il s’agit toujours de savoir si j’aime le titre, mais maintenant nous passons beaucoup plus de temps à analyser chaque titre et la demande qu’il a pour une version physique. “

Je dirais le temps moyen [from preliminary contact with devs to shipping a game] est de 6-8 mois.

Le processus a peut-être changé, mais l’équipe de Super Rare est à peu près la même aujourd’hui. “En termes d’équipe, nous sommes les mêmes 4 depuis le début. Je peux certainement voir la façon dont chaque membre a grandi en tant que personne et a contribué à façonner la direction que nous avons prise en tant qu’entreprise. Au cours de cette période, notre efficacité et le professionnalisme en tant qu’entreprise a certainement augmenté avec chaque jeu que nous avons sorti, et c’est fou pour moi que nous ayons presque sorti 30 jeux avec une si petite équipe. “

Au-delà de la croissance de l’équipe et de l’opinion très personnelle qui a guidé les versions initiales, Perkins reconnaît les façons dont les choses ont changé, à la fois personnellement et à l’échelle de l’entreprise. “Je lisais les courriels que j’envoyais il y a deux ans, et c’est vraiment fou pour moi de la façon dont j’ai personnellement changé au cours de la période. J’envoyais des courriels aussi pauvres à l’époque, donc sur une note personnelle, c’est incroyable pour voir à quel point je vais mieux maintenant. Je n’avais que 19 ans à l’époque, alors je peux peut-être être pardonné. “

Au fur et à mesure que Perkins et l’entreprise se sont développées, vous seriez pardonné de vous attendre à ce que le temps écoulé entre le premier contact avec un développeur et le fait d’avoir un produit physique prêt à être expédié ait diminué après deux ans de leçons apprises, mais en réalité ce n’est pas le Cas. “Le temps entre le premier contact et l’annonce effective des sorties a définitivement augmenté au fil du temps. Cela est principalement dû au fait que nous avons augmenté de taille, nos machines à sous ont commencé à se remplir de plus en plus vite. Pour le moment, nous avons 18 jeux déjà aligné, ce qui est fou! Cela dit, nous sommes toujours complètement à l’écoute des développeurs et nous leur faisons savoir exactement quel mois s’attendre à ce que la version physique sorte. Je dirais que le délai moyen est de 6 à 8 mois. “

Le succès de Super Rare a obligé la société à résoudre un problème où les jeux se vendraient très rapidement et les fans manqueraient de choisir une version limitée. Pour lutter contre ce problème, la société a lancé The Super Rare Club Membership, un abonnement annuel de 30 £ qui offre une variété de bonus – le plus attrayant étant un avertissement préalable de 48 heures et la possibilité de réserver chaque nouvelle version. Par tous les comptes, le régime a bien baissé. “L’année dernière, nous avons interrogé les membres du club, et 90% des personnes ont évalué le service comme 8/10 ou plus, donc les gens du club semblent définitivement heureux”, nous dit Perkins. “Nous avons également enregistré une augmentation du taux d’inscription d’environ 20% cette année, donc la demande a également augmenté. Il a certainement vu sa juste part de contrecoup, mais j’espère que nous pourrons offrir à la fois aux membres de notre club et à la normale clients, une expérience tout aussi incroyable avec nous. “

Nous avons fini par ne pas travailler [Yooka-Laylee], J’ai été dévasté pendant des jours et j’ai à peine quitté ma chambre pendant une semaine. Avec le recul, ce fut une grande leçon …

Trop de demande à gérer est évidemment un problème agréable à avoir et c’est quelque chose que l’équipe a dû gérer. Dans l’ensemble, la navigation a été relativement fluide pour l’entreprise jusqu’à présent, bien qu’il y ait eu des défis en cours de route, en particulier au début. “Dès le début, l’un de mes jeux de rêve à signer était Yooka-Laylee“, Révèle Perkins.” Je déteste parler de mon âge, mais au moment de discuter de notre travail sur le titre, j’étais adolescent et j’étais encore très naïf en matière de commerce. À tort ou à raison, je m’attendais à ce que nous sortions le titre. “

Bien sûr, Yooka-Layee obtiendrait une version physique sur Switch, dirigée par la société rivale Limited Run Games. Après que les précommandes initiales se soient rapidement écoulées, la société s’est finalement associée au détaillant américain Best Buy et le jeu est devenu plus largement disponible sous forme physique, mais les réalités commerciales ont durement touché Perkins. “Nous avons fini par ne pas travailler dessus, j’ai été dévasté pendant des jours et j’ai à peine quitté ma chambre pendant une semaine. Avec le recul, ce fut une grande leçon et je suis ravi que le jeu ait trouvé sa maison et que je puisse posséder un copie sur mon étagère. “

Ce fut une leçon qui mérite d’être apprise; Le marché des éditions physiques de jeux indépendants est rapidement devenu bondé au cours des deux années qui ont suivi l’arrivée de Super Rare sur la scène, comme le reconnaît Perkins. “L’ensemble du marché de l’impression limitée a certainement beaucoup changé au cours des deux dernières années. Lorsque nous nous sommes annoncés pour la première fois il y a deux ans, nous étions la première entreprise à vraiment adopter ce modèle pour la Nintendo Switch. Depuis, il doit y avoir eu 6-7 nouvelles entreprises apparaissent. “

Avec autant de concurrents, se démarquer dans la foule devient plus difficile. Les versions Super Rare incluent des extras comme des couvertures réversibles, des manuels (un favori personnel), des autocollants et des cartes à collectionner, mais le marché des jeux vidéo de presse limitée est un défi. “Une chose sur laquelle nous avons été très importants est notre service client et la qualité de nos produits”, a déclaré Perkins lorsqu’on lui a demandé ce qui distingue Super Rare du pack. “Nous essayons d’expédier chaque commande dans les deux jours suivant sa réception et peu d’entreprises peuvent égaler ce niveau de service. Notre service d’assistance répond toujours dans un délai très court. Je pense que cela, couplé au fait que nous ne publions que des jeux Switch […] et l’acclamation critique élevée de nos jeux signifie que nous sommes certainement un leader dans la communauté de collectionneurs Switch. “

il est très rare que nous signions un jeu jusqu’à ce que nous voyions la réception qu’il reçoit après le lancement numérique.

En regardant la demande de versions physiques sur toutes les plateformes, cette communauté semble être en mauvaise santé en ce moment, malgré le dilemme auquel sont confrontés de nombreux collectionneurs – devrais-je attendre une version physique? Avec l’accent mis par Super Rare sur les titres acclamés par la critique, la question de soutenir les développeurs indépendants en achetant à contrecœur une copie numérique uniquement pour se faire piquer lorsqu’une sortie physique est annoncée – parfois quelques jours seulement après avoir appuyé sur la gâchette – est de plus en plus aiguë. Nous avons demandé à Perkins s’il pensait que le délai entre les versions numériques et physiques (ou leurs annonces) pourrait se réduire à l’avenir.

“C’est une situation difficile”, reconnaît-il, “car souvent un fort succès numérique est ce qui mène à une version physique. En ce qui concerne le commerce de détail traditionnel, la plupart du temps, vous verrez la version physique sortir en même temps. , mais avec les produits indépendants, il peut être beaucoup plus risqué de s’engager à faire une copie en boîte. Pour lui donner un peu de contexte, il est très rare que nous signions un jeu jusqu’à ce que nous voyions l’accueil qu’il reçoit après le lancement numérique. sont à la recherche des scores des critiques et du buzz qu’il génère sur les réseaux sociaux avant de confirmer la sortie. “

Bien qu’il ait établi des contacts au sein de l’industrie, d’autres facteurs jouent un rôle dans le retard du lancement d’une version physique, notamment les correctifs et autres contenus. “Avoir de meilleures relations avec les développeurs et les éditeurs signifie certainement que les plus gros jeux que nous publions pourraient certainement sortir plus tôt physiquement qu’auparavant, mais pour être honnête, il est difficile de les réduire beaucoup plus. Nous aimons également attendre que tout le contenu soit ajouté à un jeu avant de travailler sur une version physique, donc cela peut parfois ajouter beaucoup plus de temps pour annoncer notre partenariat. C’est certainement délicat pour les consommateurs et nous disons souvent aux développeurs de dire aux gens qu’une version physique est à venir, donc qu’ils sont informés. “

De nombreuses personnes qui sont passées au tout numérique avec Switch pourraient pointer vers l’avenir tout numérique souvent référencé et inévitable. En effet, avec des services d’abonnement comme Netflix et Spotify qui imprègnent si profondément et rapidement, de nombreux jeunes sont de nos jours déconcertés par l’idée de conserver les données sur CD et Blu-ray dans des boîtes volumineuses. En tant qu’aficionados des médias physiques porteurs de cartes avec une paranoïa saine, il faudrait beaucoup, beaucoup moins qu’une apocalypse zombie pour que nos licences en ligne et l’accès à la bibliothèque soient révoqués, même nous devons concéder que la commodité des médias numériques est convaincante, en particulier d’un perspective cosmique plus grande.

Je considère actuellement Limited Run Games comme notre seul et principal concurrent et il serait étonnant d’atteindre les sommets où ils se trouvent en termes de qualité des jeux qu’ils lancent. J’ai beaucoup de respect pour eux

L’avenir du tout numérique est vanté depuis de nombreuses années, mais il n’a pas encore évincé le véritable article physique. “Avec l’introduction des services de streaming et des modèles d’abonnement, je pense que nous verrons certainement une réduction des médias physiques au cours des 10 à 20 prochaines années”, se demande Perkins. “Nintendo a toujours été une société basée traditionnellement sur le plan physique, et si vous regardez les chiffres de vente de ces jeux de première partie, je ne vois pas de changement radical à court terme pour le Switch et ni pour quoi que ce soit qui suivra. Il y aura être toujours un endroit dans le jeu pour les produits physiques. Nous pouvons voir avec des choses comme le retour du vinyle que ce sera toujours le cas. La question est plus, quelle sera la taille de ce côté du public? L’essentiel sera de garder les plus jeunes des générations intéressées par les sorties physiques et veillant à ce que, dans 30 à 40 ans, les gens voient toujours la joie de collectionner des supports physiques. ” Si la renaissance du vinyle nous apprend quelque chose, c’est qu’il y a toujours un marché pour la nouveauté et que les médias physiques sont usurpés par l’équivalent en ligne éphémère, il y aura toujours une demande – quelle que soit la niche – pour des jeux que vous pourrez toucher du bout des doigts.

Grâce au succès sans précédent de Switch et à quelques signatures astucieuses, après seulement deux ans, il y a beaucoup à attendre aux Super Rare Games. “Nous voulons continuer à grandir en tant qu’entreprise et continuer à publier de meilleurs et meilleurs jeux indépendants! Pour le moment, nous nous considérons comme l’un des plus grands éditeurs physiques indépendants pour le Switch, nous voulons donc continuer à le pousser plus loin pour être le meilleur.”

Y a-t-il quelqu’un qui n’aime pas Advance Wars?

Les meilleures sociétés étant courtisées par plusieurs sociétés en matière de sorties physiques, cela ne fait qu’encourager Perkins à travailler plus dur. “Je considère actuellement Limited Run Games comme notre seul et principal concurrent et il serait étonnant d’atteindre les sommets où ils se trouvent en termes de qualité des jeux qu’ils lancent. J’ai beaucoup de respect pour eux en tant qu’entreprise et je suis un grand fan pour le fondateur, Josh Fairhurst. Nous avons quelques projets secrets en cours qui pourraient vraiment élever ce que nous faisons au niveau suivant, alors j’espère que nous pourrons en partager plus l’année prochaine à ce sujet! ” Curieusement, il laisse entendre que cela peut être différent des versions traditionnelles que Super Rare a engagées à ce jour. “Ce serait quelque chose de complètement différent de ce que nous faisons en ce moment et diversifierait vraiment ce que nous essayons de réaliser en tant qu’entreprise.”

Si l’entreprise continue de produire des éditions physiques de la qualité qu’elle a mise, nous ajouterons certainement à notre collection Super Rare dans les années à venir. Interrogé sur la propriété classique de Nintendo qu’il libérerait physiquement sur Switch si l’occasion lui était donnée, sa réponse n’a pas déçu. “Facile! Un Advance Wars lot des trois premiers matchs (je ne reconnais pas le quatrième match comme faisant vraiment partie de la série). C’est l’un de mes jeux préférés de tous les temps! J’ai passé mon enfance à jouer aux jeux, ce serait donc un rêve devenu réalité de voir ça sur Switch, encore moins de m’y impliquer. “

En regardant le catalogue de Super Rare des jeux Switch physiques à ce jour, une version hypothétique d’Advance Wars s’intégrerait parfaitement. Pourtant, même si l’année à venir n’implique pas ce renouveau particulier et que les ventes numériques continuent d’augmenter en nombre et en popularité, l’avenir semble étonnamment brillant pour les jeux physiques sur Switch. Voilà pour ça!

Merci à George pour son temps et félicitations à l’équipe Super Rare pour son deuxième anniversaire. Avez-vous des titres de Super Rage Games dans votre collection physique? Faites-le nous savoir ci-dessous.

