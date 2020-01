Super Smash Bros.obtient des costumes Cuphead, Assassin’s Creed, Mega Man et Rabbids

Byleth de Fire Emblem: Trois maisons pas votre tasse de thé? Que diriez-vous de Cuphead, une tasse littérale de thé possible? Le vaisseau à boire animé fait la une de la nouvelle gamme de costumes de combat Mii, rejoignant deux Mega Men, un assassin et un gars avec un chapeau de lapin.

Le 28 janvier, aux côtés de Byleth, le nouveau lot de costumes Mii est exactement ce dont nous avons besoin pour atténuer la douleur du personnage non-Fire Emblem que nous voulions ne pas entrer dans le jeu.

Cuphead est la star évidente ici, accompagné de son propre morceau de musique spécial. On ne peut jamais avoir trop de Mega Man, et j’aime particulièrement le costume de Battle Network. La tenue Altair est sympa, mais si je ne peux pas sauter d’une plateforme et assassiner Pac-Man, à quoi ça sert?

Les cinq nouveaux costumes seront disponibles à la fin de ce mois pour 0,75 $ chacun.

