Super Smash Bros. obtient un croisement d’esprit inhabituel avec ce jeu de rôle de tir

Dans l’année depuis la sortie de Super Smash Bros.Ultimate, il rend hommage à de nombreux jeux qui ne sont pas représentés avec un personnage à travers ses trophées d’assistance, sa musique, ses costumes Mii et ses esprits. Pourtant, même si le jeu se développe, il est toujours capable de nous surprendre avec les jeux qui finissent par être représentés. C’est le cas avec l’ajout de Lotus, un personnage du jeu de tir gratuit RPG Warframe, en tant qu’esprit.

L’apparition du personnage a été annoncée sur le compte Twitter japonais du jeu, et elle apparaîtra dans un événement Spirit Board du 23 février au 3 mars.

【ス ピ リ ッ ツ イ ベ ン ト】

28/2 (金) か ら 5 日間 、 「染 ま ら な い 強 さ! 黒 色 の ス ピ リ ッ ツ」 を 開 催! 期間 限定 で 、 『Warframe』 か ら 新 出現 「「 「「 「「 「「 「「 「「 「「 「「 「「 「「 「「 「「 「チ ェ ッ ク し て み て く だ さ い。 # ス マ ブ ラ SP pic.twitter.com/iLEhYHF7lc

– 大乱 闘 ス マ ッ シ ュ ブ ラ ザ ー ズ 【ス マ ブ ラ 公式】 (@SmashBrosJP) 26 février 2020

L’événement Spirit Board est appelé “Force non teint! Black Spirits”, et mettra en vedette des personnages – y compris Pokemon, Bullet Bill et Game and Watch – qui sont de couleur noire partout. C’est sans doute un thème quelque peu sourd, compte tenu de la blancheur écrasante des combattants (humains) du jeu, mais voilà.

Lotus pourra suralimenter au niveau 99, et pour la réclamer, vous devrez combattre Bayonetta dans le cadre de l’événement Spirit Board.

【ス ピ リ ッ ツ イ ベ ン ト】 染 ま ら な い 強 さ! 黒 色 の ス ピ リ ッ ツ

定期 出現 ス ピ リ ッ ツ そ の 1

ス ピ リ ッ ツ 名 : Lotus

03 時間 : 03: 00、09: 00、15: 00、21: 00

種類 : ア タ ッ カ ー

階級 : ESPOIR

ス キ ル : Lv.99 で 超 化 で き る

: : Warframe # ス マ ブ ラ SP pic.twitter.com/ZbKe6Htb3N

– 大乱 闘 ス マ ッ シ ュ ブ ラ ザ ー ズ 【ス マ ブ ラ 公式】 (@SmashBrosJP) 26 février 2020

Il est donc peu probable que Lotus soit l’un des six personnages DLC à venir dans Super Smash Bros.Ultimate dans le cadre du volume 2 de Fighters Pass.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Now Playing: Warframe – Bande-annonce de lancement de Nintendo Switch

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.