Super Smash Bros Ultimate Boss demande aux joueurs de ne pas demander de combattants

Le cinquième et dernier personnage DLC inclus dans le Fighter Pass de Super Smash Bros Ultimate, Byleth, a été annoncé, et les fans se demandent déjà qui viendra au deuxième Fighter Pass. Lors de l’annonce de Byleth, le directeur de Smash Bros, Masahiro Sakurai, a confirmé que six autres combattants rejoindraient le jeu d’ici décembre 2021. Sakurai, qui reçoit beaucoup de demandes, voulait clarifier les choses – les six combattants ont déjà été choisis, et il n’y a rien à gagner en lui envoyant des demandes.

“Bien sûr, comme la dernière fois, le contenu restera inconnu pour l’instant”, a déclaré Sakurai, et s’est excusé d’avoir demandé aux fans d’acheter le Fighter Pass sans savoir qui viendrait au match. Sakurai s’est adressé aux inévitables tweets qu’il recevra sur le prochain lot de combattants, demandant un sursis.

“Les nouveaux ajouts ont déjà été décidés”, a déclaré Sakurai. “Même si je reçois de nombreuses demandes concernant des candidats potentiels sur Twitter, je crains qu’il soit très difficile de les considérer. Mais j’espère que vous en serez impatient.”

Dans cet esprit, nous pouvons commencer à spéculer sur qui seront les nouveaux combattants. Rayman? Crash Bandicoot? Steve de Minecraft? Master chef?

Fighters Pass Volume 2 sera disponible à l’achat le 28 janvier, bien que nous ne connaîtrons pas le premier nouveau combattant qu’il ajoutera plus tard.

